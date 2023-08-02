南投垃圾逼近25噸 環保署補助打包5萬噸解燃眉之急

南投縣累積近25萬噸垃圾未處理，成為棘手問題。立委蔡培慧今天邀集環保署、南投縣政府到南投市、竹山鎮、名間鄉清潔隊會勘，在蔡培慧爭取下，環保署同意補助6000萬經費，協助打包5萬噸垃圾先解燃眉之急。

蔡培慧說，南投縣垃圾去化困難，需要中央及縣府通力合作，短期內增加外運量能、協助打包暫置垃圾，並以機械分選燃料化，更重要的是建立南投的垃圾自主處理設施，才有機會解決長期以來的垃圾堆積問題。

環保署代理總隊長林左祥表示，南投縣環保局正式提出機械分選及打包整理計畫案，待預審會議後將核定相關補助經費，期盼能與縣府合作共同解決南投垃圾問題。

南投市清潔隊長林晉毅說，南投市垃圾每日產生60噸，只有10噸外運，一年下來累積近2萬噸量，且南投掩埋場靠近市區，常有異味飄入鄰近社區，讓居民抱怨。

竹山鎮長陳東睦表示，竹山鎮5萬多人口，雖積極推動垃圾減量及回收，但1個月至少都還會有8百噸垃圾，期盼能有長遠規畫，例如垃圾分選燃料化等，才能改善垃圾堆積問題。

在蔡培慧爭取下，環保署同意補助6000萬打包費用。埔里、名間、竹山垃圾堆置量較多，希望縣府優先打包。垃圾堆置過久，可能產生沼氣致燃甚至水源汙染，希望機械打包盡速解決汙染問題。南投縣府前天已經提案，環保署18日將召開預審會議，預計10月中旬開始打包。