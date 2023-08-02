疫後專案缺工就業獎勵 助失業新住民找到新職涯

住在南投的47歲新住民燕子，因為失婚、失業且需獨力照顧小孩，勞動力發展署中彰投分署今天表示，經運用「疫後專案缺工就業獎勵」協助進入飯店擔任全職房務員，每月還有獎勵金1萬元，可以維持家計及養小孩。

勞動部勞動力發展署中彰投分署表示，南投縣魚池鄉新住民燕子，過去因為獨力照顧學齡前的孩子，無法全職工作，只能在當地兼差，但疫情期間這對母子連賴以維生的兼職工作都失去了，幸而南投就業中心及時運用「安心即時上工計畫」安排到鄉公所「即時上工」，解決燃眉之急。

在「安心即時上工計畫」工作期滿後，中彰投分署指出，7月份開始，燕子更受惠「疫後專案缺工就業獎勵」得以進入旅宿業，因過去也曾在旅宿業兼職過，新工作對燕子而言，完全沒有適應上困難，而且孩子進入小學一年級，暑假參加學校的活動，使她可以全職投入旅宿業，專心做好稱職的房務員。

除了月薪之外，中彰投分署表示，由於燕子符合方案特定對象中高齡身分，每月還可多領就業獎勵金1萬元，燕子很感謝就服員用心的安排，讓她能持續穩定就業，維持家計並撫養孩子。

根據中彰投分署於2022年的「中彰投區中高齡者及高齡者勞動市場供需概況調查及未來趨勢」調查發現，有接近6成（58.4%）的住宿及餐飲業者有需求及意願進用中高齡及高齡勞工，而考慮聘僱45歲以上人員主要原因為「經驗豐富」，其次是「流動率低」與「工作態度佳」。

中彰投分署鼓勵有意投入旅宿業及餐飲業的中高齡朋友勇於發揮自身的特質優勢，並可善用勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」到缺工產業就業，除了月薪外還能額外獲得專案就業獎勵金。