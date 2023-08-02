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防家用垃圾夾事廢物 和美清潔隊查垃圾破袋引婦人不滿

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美鎮加強垃圾破袋剪查，與民眾起衝突。記者林敬家/攝影
彰化和美鎮加強垃圾破袋剪查，與民眾起衝突。記者林敬家/攝影

彰化和美鎮有多微型企業與工廠，公所清潔隊近來在定點收運垃圾站發現，家用垃圾夾帶事業廢棄物的情況嚴重，這幾天清潔隊員在現場加強破袋稽查，不過有婦人不滿，認為樹枝不能燒又不能丟，已想辦法鋸斷分批丟，不滿為何這樣還不能進到垃圾車。

和美鎮長林庚壬與清潔隊近日加強宣導事業廢棄物不能進到公所垃圾車，林庚壬指出，定期定點清運垃圾是要方便無法配合沿線倒垃圾的鄉親，但發現垃圾未確實分類、夾帶事業廢棄物的情況嚴重，人均垃圾必須維持每人每日0.5公斤。

公所清潔隊積極破袋，主要是清運車進到彰化溪州焚化爐也會進行破袋檢查，若多次違規會被退車，影響全鄉垃圾清除。

彰化縣府環保局長江培根說，疫情之後民眾生活習慣改變，人均垃圾量變多，資源回收量也增加。

高雄前年停收縣市事業廢棄物，影響各縣市事廢去化，各縣市陸續收到陳情事廢無處去，也造成市場上漫天喊價，廢棄物濫倒亂象層出不窮。

江培根說，因許多事業垃圾燃料化，可做成垃圾衍生性燃料，加上傳產今年整體景氣不佳，事業垃圾量減少，讓事業廢棄物去化不像之前那麼困難，因此今年下半年會加強破袋稽查，也會針對事業多的鄉鎮市清查事業廢棄物流向，要求提供清運證明等。

彰化和美鎮為垃圾減量加強破袋檢查。記者林敬家/射影
彰化和美鎮為垃圾減量加強破袋檢查。記者林敬家/射影
彰化和美鎮近日加強垃圾破袋檢查。記者林敬家/攝影
彰化和美鎮近日加強垃圾破袋檢查。記者林敬家/攝影

廢棄物

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