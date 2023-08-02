防家用垃圾夾事廢物 和美清潔隊查垃圾破袋引婦人不滿

彰化和美鎮有多微型企業與工廠，公所清潔隊近來在定點收運垃圾站發現，家用垃圾夾帶事業廢棄物的情況嚴重，這幾天清潔隊員在現場加強破袋稽查，不過有婦人不滿，認為樹枝不能燒又不能丟，已想辦法鋸斷分批丟，不滿為何這樣還不能進到垃圾車。

和美鎮長林庚壬與清潔隊近日加強宣導事業廢棄物不能進到公所垃圾車，林庚壬指出，定期定點清運垃圾是要方便無法配合沿線倒垃圾的鄉親，但發現垃圾未確實分類、夾帶事業廢棄物的情況嚴重，人均垃圾必須維持每人每日0.5公斤。

公所清潔隊積極破袋，主要是清運車進到彰化溪州焚化爐也會進行破袋檢查，若多次違規會被退車，影響全鄉垃圾清除。

彰化縣府環保局長江培根說，疫情之後民眾生活習慣改變，人均垃圾量變多，資源回收量也增加。

高雄前年停收縣市事業廢棄物，影響各縣市事廢去化，各縣市陸續收到陳情事廢無處去，也造成市場上漫天喊價，廢棄物濫倒亂象層出不窮。