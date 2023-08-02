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南投縣公設保留地高達338公頃 128公頃解編還地於民

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市藍田重劃區去年闢建大型停車場，增加市區停車空間。圖／本報資料照片
南投市藍田重劃區去年闢建大型停車場，增加市區停車空間。圖／本報資料照片

為解決公共設施保留地長期未使用，南投縣盤查全縣公共設施保留地總面積計達338公頃，扣除河道、道路系統等公共設施及目的事業主管機關檢討後，縣府預計解編公共設施保留地面積合計128公頃，還地於民，維護人民權益。

南投縣建設處表示，南投縣公共設施保留地總面積338公頃，以公園、綠地、廣場及兒童遊樂場用地約123公頃最多，其次為學校用地約28公頃，共涉及15個都市計畫區，涉及變更案件數208件，涉及變更內容之土地所有權人計5339人。

建設處表示，這次檢討變更因涉及土地所有權人數眾多，從地方及中央審議程時程較為冗長。而審議期間也有民眾再提出陳情，縣府積極配合辦理其審議程序，相關變更內容，以內政部審議通過並發布實施內容為準。

縣府表示，都市計畫公共設施用地依據人口、土地使用、交通等現狀及未來發展趨勢預先畫設，但大部分公共設施保留地取得仍需透過徵收，縣府評估財政狀況，為減少土地所有權人權益，對公共設施保留地長達3、40 年仍未徵收，影響人民生存權與財產權。

縣政府在去年11月經南投縣都市計畫委員會審竣完成，並在12月送內政部，目前由內政部都市計畫委員會審議中，讓公設保留地盡快解編，讓土地獲得充分利用。

都市計畫 南投

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