影／豐富專案今簽約2028年底營運 董事長曝：投入上看75億元

台中市豐原區豐富專案一心段1130地號土地設定地上權案今正式簽約，將興建亞洲大學附設豐原醫院、住宿長照機構及托育大樓，力拚2028年底營運；財團法人亞洲大學董事長蔡長海指出，原評估投入55億元，因人事物料上漲，預估調升為75億元，創造2000名工作機會，造福大山城居民的健康。

今天上午在陽明大樓舉行簽約儀式，由台中市經發局長張峯源、地政局長吳存金、財團法人亞洲大學董事長蔡長海，在台中市副市長黃國榮見證下，完成三方簽約儀式。

蔡長海表示，亞洲大學重視大山城居民的健康與產業發展，將在豐原興建530床「亞洲大學附設豐原醫院」、230床「亞洲大學附設私立豐原住宿長照機構」及「托育大樓」，另設生技、健康產學中心，目標2028年下半年完工營運，創造約2000名就業機會，提升豐原、神岡、潭子區民眾就醫便利性。

蔡長海進一步指出，近年人事物料持續飆漲，原本預估投入55億元，亞大願為山城居民投入更多，他預估經費將調漲到75億元，未來將帶入亞大醫院與中國醫藥大學附設醫院醫護人才；豐原區沒有大學，不排除規劃開設進修推廣部。

黃國榮說，豐富專案為縣市合併後，舊行政中心新創的開發案，歷經12年兵營遷移、區段徵收、土建工程及招商定位調整，「好事多磨」，樂見不只大山城地區，更可往北照顧到北屯區居民，打造成亞洲大學豐富健康產業園區，提供醫療、長照及托育功能。

立委江啟臣說，擔任立委第一天就開始協調土地運用，耗時12年，今天總算招商成功，這塊地是「豐原的肉地，心臟地帶」，盧秀燕市長與市府團隊在4年多的時間從整地、基建工程，到豐原國民運動中心動工、完成招商工作，實在不容易。

豐富專案位於豐原大道與銜接國一中正路要道，鄰近豐原國民暨兒童運動中心，當地社皮里長涂力旋指出，未來上千名工作人員與就醫民眾車潮，考驗附近公車動線與停車格數量，需整體性規畫到位，否則將成豐原西部的塞車路段。