清境高空步道首度夜間開放 8月3項特色活動吸客

清境高空觀景步道平時僅白天開放，為讓遊客進步道享受夏夜星空，南投縣政府8月推出3項限額特色活動，首度開放清境步道夜間探索，包含星夜探訪、音樂會、親子電影戶外播映。

為讓遊客享受清境星空魅力，南投縣政府、南投縣清境觀光協會11日及12日、18日及19日、25日及26日舉辦「夜探天空步道，清境星月尋寶」活動，首度開放清境高空觀景步道夜間探索體驗，縣府今天宣傳，南投縣副縣長王瑞德、清境觀光協會理事長張宏毅等人出席。

王瑞德致詞表示，清境高空觀景步道平時只開放白天入場，縣府與在地旅宿業者合作，增加遊客留宿清境的機會，這次設計夜間步道體驗活動，除讓清境地區遊憩更多元，也讓遊客體驗星空漫遊步道的樂趣，每場次限量開放100名住宿清境遊客報名，可洽詢當地民宿。

張宏毅表示，11日及12日主題是星夜探訪，為親子家庭設計體驗活動，利用特殊道具尋找「森林夥伴」並學習生態知識，完成任務可獲黑鼻羊手偶；18日及19日舉辦音樂會，還能獲香水百合花束；25日及26日邀遊客在觀景平台看電影並品嘗在地飲品和零食。