重劃區雜草一人高...民怨處罰低沒效果 中市府：加強巡查

台中南屯重劃區塊多，但大多都未整理，有民眾提到，雜草叢生至一個人高，也易滋生病媒蚊等，雖市府有巡查並開罰，但最重僅罰6千元，地主根本不痛不癢，效果未彰，呼籲市府修法加重罰則，並實質強制改善，才能維護環境整潔、維護市容。

環保局說明，今年至7月底止，函請地主限期改善共計471件，全數地主均已依限完成改善；據歷年執行空地巡檢取締結果，約9成土地義務人皆依限完成改善。環保局每週均會派員巡查，未來將主動增加巡查陳情熱點頻率，督促地主善盡土地管理責任，維護市容。

台中都市發展飛快，重劃區多，其中南屯區更有八期、十三期等重劃區。有民眾提到，重劃區缺乏管理，雜草叢生，高度超過一個人高，甚至偶爾會因隨意丟棄的菸頭等，天乾物燥，易引起大火造成安全疑慮。

該民眾更提到，現在天氣越來越熱，蚊蟲、蛇類出沒機率隨之增加，且日前登革熱疫情嚴重，缺乏管理的區域容易孳生戲劇、病媒蚊等狀況，也影響附近居民衛生問題。

中市府有罰則，雜草長度超過50公分，且經環保局通知限期改善，屆期未改善，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，並得按次處罰。但該民眾指出，這些罰則過輕，對地主不動不癢，近乎無效，呼籲市府修法加重罰則，並強制改善，如定期除草清潔、鋪蓋帆布等，也整潔市容。