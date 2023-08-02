中藥渣紙材有當歸味 製紙特展呈現獨特香氣與材質

中國醫藥大學立夫中醫藥博物館與廣興紙寮、無印良品合作，以中藥渣製成各種特性紙材、手作工藝作品，保留中藥獨特香氣，即日起推出「紙有中藥殘渣密碼」中藥製紙特展。

中國醫藥大學立夫中醫藥博物館即日起推出「紙有中藥殘渣密碼」中藥製紙特展，今天發布新聞稿指出，根據統計，台灣中藥製造業每年生產的植物性殘渣廢棄物總量約1500公噸，經過煎煮、濃縮的藥材殘渣，多屬於植物的根、莖、葉等易腐敗物質且富含纖維素。最常處理方式，就是把中藥渣變成發酵堆肥或栽培介質的材料。

中國醫大立夫中醫藥博物館有了中藥渣造紙的永續發展構想，館長高尚德表示，博物館和廣興紙寮、無印良品合作，由中醫藥專家，提供中藥資訊與藥材特性，結合造紙技術，使用中藥渣製成各種特性紙材，而無印良品則利用所做出來的中藥紙，製作多項手作工藝作品。

中國醫大校長洪明奇表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，民眾使用中藥頻率提高，中藥廠煎煮過的中藥渣產量也跟著增多，除傳統堆肥，還可運用紙張製作，永續運用的亮點。廣興紙寮執行長黃琪說，能與中藥產業結合，利用中藥渣來製作精美的手工紙和宣紙，是項永續利用的突破。

特展展出的中藥製紙，分為永續系、嗅覺系、視覺系三大區塊。永續系使用中藥殘渣製作而成的紙材，讓資源可以再利用，以達永續發展。嗅覺系透過特殊的處理方法，將中藥渣在製作成紙張的同時，也保留中藥獨特的香氣。視覺系則是將中藥材混入紙漿中，做出特殊視覺效果。

而應用於中藥製紙的中藥材，包括，黃耆、當歸、紅耆、甘草、紅花、厚朴、肉桂、乾薑、桑白皮、川芎、珍珠草、黃柏等20種。部分中藥材可取代原生紙漿80%以上，並且適合用於文字書寫、手工藝及其他應用。