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超夯小小警察營 客語版來了！今天中午手刀報名

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市警察局東勢分局舉辦「客家小小警察體驗營」，今(2日)天中午12點開放報名，限量60名，歡迎設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5至9歲學童參加。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市警察局東勢分局舉辦「客家小小警察體驗營」，今(2日)天中午12點開放報名，限量60名，歡迎設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5至9歲學童參加。圖／台中市警察局東勢分局提供

台中市山城區為客語族群大宗，台中市警察局東勢分局舉辦「客家小小警察體驗營」，今天中午12點開放報名，限量60名，歡迎設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5至9歲學童參加，細節公布在東勢警分局臉書粉絲專頁可供查詢。

台中市警察局舉辦小小警察體驗營有口皆碑，為服務並落實發揚在地母語文化，東勢警分局與台中市客家事務委員會首度規劃「客語小小警察體驗營」，藉由客語教學及在地客家文化元素，讓學童穿上警察制服，在客家文化氛圍下，體驗警察工作。

活動體驗包含：騎乘小重機模擬道路駕駛、認識路上號誌、試穿防彈衣及配戴手槍、從採指紋學習開始破案等等。

活動過程中，會引導學童說客語闖關，並將人身安全及犯罪預防知識也融入其中，例如：警察在指揮交通（客語：巡察在指揮交通）、只有綠燈，行人才可以安全穿越馬路（客語：青燈時，路人正使得安全行過大路）。

東勢警分局分局長林大為說，山城地區人口多以客家族群為主，在地警察同仁也多為客家人，受理報案經常與民眾使用客家話溝通，多了一份親切感，更有同理心。

東勢警分局表示，活動將於8月11日下午舉辦，歡迎60名設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5至9歲學童參加。

相關報名資訊將於今天中午12點，公布在東勢警分局臉書粉絲專頁，報名起訖時間今天中午12時起至8月5日24時止，並於8月7日抽籤，因名額有限，請有興趣的爸爸、媽媽密切注意東勢警分局臉書粉絲專頁。

台中市警察局東勢分局舉辦「客家小小警察體驗營」，今(2日)天中午12點開放報名，限量60名，歡迎設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5至9歲學童參加。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市警察局東勢分局舉辦「客家小小警察體驗營」，今(2日)天中午12點開放報名，限量60名，歡迎設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5至9歲學童參加。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市警察局東勢分局舉辦「客家小小警察體驗營」，今(2日)天中午12點開放報名，限量60名，歡迎設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5至9歲學童參加。圖／台中市警察局東勢分局提供
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台中市警察局東勢分局舉辦「客家小小警察體驗營」，今(2日)天中午12點開放報名，限量60名，歡迎設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5至9歲學童參加。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市警察局東勢分局舉辦「客家小小警察體驗營」，今(2日)天中午12點開放報名，限量60名，歡迎設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5至9歲學童參加。圖／台中市警察局東勢分局提供

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