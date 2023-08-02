台中南屯文山焚化爐轉型 民眾反對蓋新爐

台中市南屯文山焚化爐營運28年，處理量能只剩7成，市府規畫轉型為「再生能源電廠」，預計興建新爐後，再拆舊爐換新爐，昨天舉行說明會。南屯議員率地方民眾抗議，反對蓋新爐，要求遷移他處。環保局表示，轉型後恢復原有的處理量能，還可降低汙染，將加強溝通。

台中市有后里、烏日、文山3座焚化廠，處理量每天為900公噸，文山廠設備老舊，加上設計熱值僅1500，實際處理量能下降到600多公噸，后里、烏日焚化爐熱值較高，目前處理量仍有800多公噸。

環保局昨舉行焚化爐轉型說明會，民進黨議員何文海率大批里民到場抗議。何文海說，市府曾承諾不再南屯興建第2座焚化爐，如今文山廠轉型要蓋新的，已違背承諾；30年前南屯人口少，現在焚化爐周邊增加到6萬多人，焚化爐應該遷移，反對整建計畫。

國民黨議員劉士州說，老舊焚化爐傷害大，應更換新設備，未來分為2個較小的爐具，故障、歲修仍可運作。時代力量議員吳佩芸說，應重啟環評、環差，並避免代燒、減少事業廢棄物燃燒。

文山里長何中信說，地方被焚化爐騙了27年，現在數據說的很漂亮，但能否落實是未知數，希望市府「良心做」；地方也有中科、工業區等廠商，也要收納地方事業廢棄物。

南屯江姓居民說，文山焚化爐排放標準比中火寬鬆，務實來看很難遷走，應支持更新設備，市府應推動垃圾費隨袋徵收，從源頭減量。

環保局解釋，將新建450公噸焚化爐，完成後拆除舊爐，再蓋450公噸新爐，總處理量能維持900公噸，但分成2個爐具，轉型為再生能源電廠。

環保局說，舊爐使用效率降低，汰舊換新後可恢復原處理量能，更能降低空汙，提高發電效率，目前售電收入每年1.2億，未來會增加2倍以上，也會回饋地方。市府表示，並非在文山第2座焚化爐，總量能未提高。