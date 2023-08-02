台中又添新社宅 8月底招租

台中打造平價社宅，市長盧秀燕昨表示，台中社宅租金全國最便宜，目前已完工9處2710戶，興建中有12處3261戶、規畫中有3處1391戶，再新增4處預定地可蓋2855戶，總共1萬217戶。都發局表示，最新完成的東區尚武段社宅，在台中公園對面，離Lalaport三井商場車程6分鐘，月租最便宜只要5900元。

盧秀燕說，目前完工、興辦中的社宅達7362戶，已達成5000戶的目標，下階段以1萬戶為目標，首次申請入住者，第1年租金打5折、第2年6折、第3年以後都打7折優惠，租金優惠最高。

都發局長李正偉說，台中社宅依地段、房型不同，價格也不同，但第1年入住租金5折，以太平育賢段新屋為例，1房型第1年租金，打5折含管理費最低只要5000元，3房型第1年打折後最貴為1萬6700元。

市府表示，新完工的東區尚武段，8月28日到9月29日招租，明年1月抽籤、2月可入住，推出共居房月租5900到6800元，1房型最高7500元、3房型最高1萬4500元。

李正偉說，目前已完工9處社宅，7處已入住，最新的太平育賢2期已招租、東區尚武段8月招租，興建中的南屯建功段今年底完工，還有8處社宅明年完工，包含北屯區同榮段、豐原安康2期等；2025年可完工的有西屯區惠來段、烏日新榮和段等3處。

市府表示，規畫中的有東區練武段、西屯區國安段2、3期、西屯區鑫港尾段；新增盤點有東區尚武段2期、北屯區同榮段2期、大里區光正段3期、北屯圓滿好宅等。