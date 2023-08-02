和美貧病夫妻住貨櫃屋 善心團體伸援

彰化縣和美鎮蕭姓、黃姓夫婦租屋擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，育有1名5歲過動男童，黃婦今年6月被檢查出口腔癌第4期，由有糖尿病的丈夫照顧，但今年7月丈夫工作受傷引發蜂窩性組織炎，休克送醫開刀，黃婦病情加遽，昨住院化療，兒子暫送花蓮親友照顧，全家生活陷入困頓。

彰化縣議員周君綾接獲通報，集結善心團體捐贈善款。周君綾說，蕭家為社會邊緣戶，租屋在和美鐵皮屋內，每月租金3200元，只有4坪大，全家3口就躺在2張躺椅睡覺，生活勉強糊口，但近2個月夫妻重病住院，生活難以為繼。

彰化縣玉聖社會服務關懷協會等慈善團體，昨天捐贈38000元。黃姓婦人表示，感謝社會幫忙，因還有小孩要養，自己會堅強。

周君綾表示，這對夫妻住在頭前里的鐵皮貨櫃屋，鐵皮屋內分租給10多戶，多是獨居老人或是弱勢邊緣戶。

周表示，蕭家房間內堆滿回收雜物，僅容2張躺椅當床睡覺，不適合養病，蕭男與前妻有2個小孩，已成年並有收入，導致蕭無法申請中低收入戶，已通報縣府為特殊境遇家庭，社會處昨已訪視，將進一步追蹤協助。

彰化和美去年發生葉家3兄弟「皮包骨」貧病交加，成了社會安全體系邊緣人。副縣長林田富說，縣府去年推動「全民雞婆心運動」，跨局處整合資源，建立社會安全網聯合通報系統，連結各鄉鎮市的村里辦公室，今年更升級成線上宣導，還有線上求助地圖。