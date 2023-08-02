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日月潭魚虎移除 官民合作防治

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣政府在日月潭電撈防治魚虎，近4年間已移除逾6.6萬尾魚虎。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供
南投縣政府在日月潭電撈防治魚虎，近4年間已移除逾6.6萬尾魚虎。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供

日月潭遭外來種魚虎入侵，南投縣府在夏季繁殖期電撈防治，今年已捕獲移除1.1萬尾，近4年間移除超過6.6萬尾魚虎，近來電撈行動遭質疑「捉小放大」。縣府說明，考量經費有限，加上民力投入移除成魚，因此改以電撈移除幼魚，減少族群數量。

縣府指出，魚虎學名「小盾鱧」，疑遭放生日月潭後繁衍眾多，成魚攻擊性強、體型大，成為強勢外來種，夏季繁殖期間，體色通紅的幼魚則會在成體護幼下，集結成「魚球」成群獵食，影響日月潭生態，縣府2018年起串連當地漁會、清大研究團隊防治。

農業處表示，為移除魚虎，初期鎖定成魚，以延繩釣、設陷阱、釣魚等，但效率欠佳，2020年首度以電氣設備撈捕魚球，移除數量多，可壓制族群數量，近4年間已移除逾6.6萬尾。

不過，縣府電撈魚虎球屢遭質疑，為何不移除有繁殖能力的成魚，「捉小放大」恐降低效益。縣府表示，移除成魚耗費人力、物力，效果難掌控，因無法徹底移除魚虎，以減少族群數量、降低生態衝擊為目標。

農業處表示，縣府與漁會、清大團隊仍派員獵捕魚虎成體，近年也有民眾自主投入，因此縣府以民眾無法執行的電撈作業，多管齊下壓制魚虎族群。

縣府表示，電撈作業得經過申請，由固定人員移除 。

日月潭 清大 團隊

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