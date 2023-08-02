工法複雜 台中巨蛋7度流標

台中巨蛋今年追加預算34億，總經費達99.98億，但昨天第7度流標。建設局長陳大田說，這次有25家廠商領標，無人投標，經費符合市場行情，關鍵是巨蛋的建築工法複雜，廠商投標意願高，但提出多項建議，市府彙整後會研議盡速發包，拚今年底動工。藍綠議員認為台中巨蛋攸關大型演唱與賽事活動，盼盡速完工啟用。

台中巨蛋原預算65億元，這次追加到近百億，招標受關注，但昨天開標仍無人投標，從2022年5月20日第一次招標，到2023年8月1日共7次流標。

陳大田指出，巨蛋預算已追加到符合市場行情，因巨蛋採圓型設計，廠商卻步的問題不是預算，而是工法複雜、有難度。

陳大田說，圓型空間有大跨距鋼構，屋頂吊掛承載重量要求較高，另地下開挖達18.9公尺，業界建議優化或替代工法。另外，台中巨蛋除運動空間，也是表演場地，對音質專業要求高，要求聲音殘響2秒以內，比台北巨蛋聲音殘響4秒更高規格。如順利發包，施工期要4、5年，須考量科技及系統更新快速，其他縣市就面臨工期長，但設計跟不上現有科技，陷入營運困境。

投標廠商基於軟硬體諸多因素，有多家領標但沒人投標，不過陳大田樂觀看待，彙整廠商意見後，請建築設計單位提供意見，加速研議拚第8次招標。

國民黨議員黃健豪說，如果本地廠商不投標，不妨開國際標，以免一拖再拖。 市民與議會都期待趕快蓋好，不要再錯過大型活動賽事和演唱會。