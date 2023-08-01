建大武嶺盃單車賽復辦？南投縣府同意 公總還沒點頭

南投縣體育會原訂9月2日於合歡山舉辦武嶺盃自行車賽，但因未獲縣府活動同意許可，遭公路總局否決路權申請，主辦單位宣布停辦。但縣府昨原則同意辦理，3日更將召開體育賽事活動審查SOP會議。車友關注武嶺盃能否復活，公路總局表示，路權通過與否仍待該SOP會議做出具體結論，再視相關規定辦理。

今年端午連假，正值旅遊高峰期，縣府及公路總局卻核准合歡山公路辦理「崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，單車活動加上出遊車潮，恐致塞車加劇，網路罵翻。

公路總局在該賽事結束後，於6月28日邀集相關單位辦理合歡山路段舉辦大型活動申請路權檢討會議。會中決議，為考量大眾利益，周六日、連假、疏運、元旦、跨年夜、寒暑假等連續假期，原則不得舉辦大型活動。

南投縣體育會自由車委員會原訂9月2日（六）在合歡山舉辦「建大輪胎武嶺盃自行車賽」，並向公路總局申請路權；但在27日時公告，該自行車賽因合歡山路段禁止在假日舉辦大型活動，路權遭到否決，因此宣布停辦，自行車界對此譁然，也引發各車種上合歡山造成塞車的網路論戰。

公路總局二工處日前澄清，否決該活動路權，主要是依「公路總局受理申請使用省道舉辦活動管理要點」第3點，應向各主管機關申請許可後，再向該局申請路權，並須在活動2個月前提出書面申請。因南投體育會未取得主管機關活動許可（無縣府同意函），且收到函文日期為7月6日，申請上未符要點規定才沒通過。

不過，南投縣體育會自由車委員會昨天接獲縣府的活動許可同意函，且傳出縣府3日將邀集各單位討論武嶺盃辦理可行性，車友關注建大武嶺盃單車賽能否復活？

對此，縣府表示，經該府及縣警局審查武嶺盃交維計畫原則同意辦理，但仍要提8月道安會報審議，及由公路總局二工處同意路權使用。而3日會議與討論該活動路權無關，主要是讓縣內申請體育賽事活動路權作業流程有一定程序，訂出SOP統一規範供主辦單位及相關管理機關參照，簡政便民也避免發生相關爭議。