議長退黨如滾雪球？ 李乾龍：侯朱齊心請出王金平整合

國民黨籍議長可能有退黨骨牌效應，外界認為現在這局難解，國民黨前秘書長李乾龍認為，黨內不團結就等著亡黨，國民黨現在就是黨的組織跟地方勢力沒有整合好，最重要是「侯朱齊心」，把立法院前院長王金平請出來整合這些山頭，整合後自然沒雜音；民眾黨也想合作，若能組成非綠大聯盟，就能下架民進黨。

國民黨籍彰化縣議長謝典林昨天凌晨退黨，近日又傳出還有幾名議長「蠢蠢欲動」，李乾龍直說「這傳聞很久了啦」，就是南部屏東那些，還是希望大家要三思，畢竟大家都希望政黨輪替。

李乾龍認為，謝典林這年輕人欠缺考慮，但其他議長都是老江湖，也會認清時勢，因為現在大家都很清楚，國民黨不團結，那就等著亡黨，現在大家都有危機感，難怪這些「小雞」會緊張，主因也是黨中央跟國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室沒有很密切連結。

李乾龍指出，現在最重要是「侯朱齊心」，合作把黨內雜音消除，不然大家都憂心忡忡，他對國民黨還是非常有信心的，因為七成民眾都希望政黨論替，地方勢力不會違反民意、跟民意作對，所以大家都希望黨中央跟參選人大家同心協力。

李乾龍表示，侯友宜這組也不可能退選，三腳督就坐實「民進黨躺著選就好」，所以國民黨不團結，要怎麼講非綠大聯盟？非綠團結才能政黨輪替，但國民黨泱泱大黨怎麼可能禮讓「郭柯配」，可能這樣做嗎？

李乾龍強調，國民黨當前最重要就是團結，讓侯友宜民調衝到第二名，甚至第一名，讓民眾黨總統參選人柯文哲了解、也請鴻海集團創辦人郭台銘三思，不能違背民意。他對非綠大聯盟樂觀其成，侯友宜衝起民調應該不難，但這就要看侯友宜跟朱立倫要怎麼展現合作無間。

李乾龍還說，現在基層都在看侯朱兩人怎麼去展現團結，兩個人把王金平請出來整合這些山頭，只有王有這些實力，所以兩人要展現誠意，盡速讓王金平出來，當然侯友宜競選辦公室執行長金溥聰也不能放棄，持續去處理其他事務。