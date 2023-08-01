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直擊山林遭盜伐慘況 15機關聯防平台成立

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
林業署南投、新竹、台中分署今天會同轄內檢警單位深入山區盜伐現場，直擊山林慘況。圖／林業署南投分署提供
林業署南投、新竹、台中分署今天會同轄內檢警單位深入山區盜伐現場，直擊山林慘況。圖／林業署南投分署提供

農委會升格農業部，轄下林務局今也更名掛牌為「林業及自然保育署」，然成立首日，所屬南投新竹、台中分署不是慶祝，而是會同轄內檢警單位深入山區盜伐現場，直擊山林慘況，展現守護山林無縫接軌，持續與友軍並肩作戰的決心。

林業署南投分署指出，農業部今升格成立，林務局也掛牌更名為「林業及自然保育署（簡稱林業署）」，守護山林仍是其各分署的重要任務，而在單位名稱更換之際，串連新竹、台中分署召開「強化檢警林移查緝盜伐森林聯繫平台台功能會議」。

林業署南投、新竹、台中3分署昨會同高檢署台中分署、苗栗、台中、彰化、南投4地檢署及苗栗、台中、彰化、南投等4縣市警局，以及保七總隊第5、6大隊、移民署中區事務大隊共15機關共同開會，更在今天前進山區直擊盜伐現場。

林業署南投分署表示，昨天的會議上主要聚焦於盜伐案件查緝偵辦等經驗交流，今天更帶領檢察官、警方深入仁愛翠峰地區盜伐被害現場，實地瞭解山老鼠肆虐山林，造成生態受損的真實狀況，協助檢警了解盜伐嚴重危害珍貴的山林生態。

林業署今一早就與大批檢警前進盜伐現場，一票人從山下步行5公里上山，全程陡上陡下一點都不輕鬆，抵達現場後，單一區域至少就有3棵巨木遭殘忍鋸伐，山林慘況讓首次直擊的檢警相當震撼，進而了解盜伐對生態及水土保持的嚴重性。

林業署南投分署長李政賢說，林業署今成立掛名，守護山林任務不懈怠，仍按既定規畫開會實勘，展現守護山林無縫接軌，持續與友軍並肩作戰的決心，也盼對檢警移在案件偵查上有所助益，未來將持續整合資源，共同維護森林永續發展。

林業署南投、新竹、台中分署今天會同轄內檢警單位深入山區盜伐現場，直擊山林慘況。圖／林業署南投分署提供
林業署南投、新竹、台中分署今天會同轄內檢警單位深入山區盜伐現場，直擊山林慘況。圖／林業署南投分署提供
林業署南投、新竹、台中分署今天會同轄內檢警單位深入山區盜伐現場，直擊山林慘況。圖／林業署南投分署提供
林業署南投、新竹、台中分署今天會同轄內檢警單位深入山區盜伐現場，直擊山林慘況。圖／林業署南投分署提供

南投 新竹 農業部

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