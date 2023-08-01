強化社會安全網 彰化縣府升級雞婆通報運動

彰化縣和美鎮去年發生葉家3兄弟貧病交加，三餐不濟，被發現均已瘦骨如柴，成了社會安全體系邊緣人，大哥甚至因病離世，引來社會震撼，彰化縣府後來組成宣講團，到鄉鎮市提升地網絡單位對通報責任的認知，盼以公私合作編織更緊密的社會安全網，今年再升級E化宣導，讓民眾就近獲取社福資源。

去年彰化三兄弟一案被外界認為第一線通報慢了一步，彰化縣府副縣長林田富表示，縣府去年推動了「全民雞婆心運動」，整合縣府跨局處資源，除了建立社會安全網聯合通報系統外，也連結到各鄉鎮市的村里辦公室；今年，縣府將「全民雞婆心運動」更加深化，將原有實體宣導方式升級成線上宣導的「雞婆心二部曲-全民總動員」，讓民眾在線上就能了解脆弱家庭及需要協助民眾的資訊。