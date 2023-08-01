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強化社會安全網 彰化縣府升級雞婆通報運動

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府深化「全民雞婆心運動」，將原有實體宣導方式升級成線上宣導的「雞婆心二部曲-全民總動員」。記者林敬家／攝影
彰化縣府深化「全民雞婆心運動」，將原有實體宣導方式升級成線上宣導的「雞婆心二部曲-全民總動員」。記者林敬家／攝影

彰化縣和美鎮去年發生葉家3兄弟貧病交加，三餐不濟，被發現均已瘦骨如柴，成了社會安全體系邊緣人，大哥甚至因病離世，引來社會震撼，彰化縣府後來組成宣講團，到鄉鎮市提升地網絡單位對通報責任的認知，盼以公私合作編織更緊密的社會安全網，今年再升級E化宣導，讓民眾就近獲取社福資源。

去年彰化三兄弟一案被外界認為第一線通報慢了一步，彰化縣府副縣長林田富表示，縣府去年推動了「全民雞婆心運動」，整合縣府跨局處資源，除了建立社會安全網聯合通報系統外，也連結到各鄉鎮市的村里辦公室；今年，縣府將「全民雞婆心運動」更加深化，將原有實體宣導方式升級成線上宣導的「雞婆心二部曲-全民總動員」，讓民眾在線上就能了解脆弱家庭及需要協助民眾的資訊。

社會處指出，ㄧ般民眾往往對於就近的資源不甚了解，有時候上網搜尋也不一定能了解確切地點，因此建立「社福地圖-社福氣象網站」讓民眾可在平台上查詢彰化縣社會福利資源位置，社福氣象站網站剛好彌補網頁搜尋的不足，將座標、電話、地址、傳真、聯絡人等，並且分門別類地讓社工及民眾易於使用查詢，讓社會福利變得可及性、可近性、便利性，用手機也可以操作。

彰化縣府今舉辦雞婆心E起來、社福地圖報你知宣傳。記者林敬家／攝影
彰化縣府今舉辦雞婆心E起來、社福地圖報你知宣傳。記者林敬家／攝影
彰化縣府推「全民雞婆心運動」，整合縣府跨局處資源，今年更加深化，將原有實體宣導方式升級成線上宣導。
彰化縣府推「全民雞婆心運動」，整合縣府跨局處資源，今年更加深化，將原有實體宣導方式升級成線上宣導。

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