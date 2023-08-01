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彰化北斗鎮長補選 綠營邀辯論政見碰軟釘子

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮長補選，民進黨候選人江熊一楓公開呼籲另外兩名對手公開辯論政見。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮長補選，民進黨候選人江熊一楓公開呼籲另外兩名對手公開辯論政見。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮長補選8月5日投開票，綠營天台紛沓而至，今天民進黨候選人江熊一楓今天點名對手楊麗香公開辯論政策，也要求對手顏宏霖也參加，楊麗香已婉拒，顏宏霖和競選團隊未作回應。

縣選舉委員會7月28日舉行北斗鎮長補選公辦政見發表會，司法正義黨洪參民、民進黨江熊一楓、無黨籍林政興出席，發表號次依序為1、2、3，江熊一楓講完後，跟團隊留下為單槍匹馬的林政興撐場面和鼓掌，發見發表會結束時，兩人互相祝福「凍蒜」。

江熊一楓今天表示，楊麗香和顏宏霖缺席公辦政見發表會，不知公辦政見發表會的那一天為何缺席，是都沒準備或沒準備好？她一直覺得二水有跑水節，田中有馬拉松，連社頭賣襪子都有織襪節，北斗人文薈萃物產豐富卻毫無特色，「有人只會跟鎮民代表會不合」，她邀請楊麗香在投開票前公開辯論政見，也請顏宏霖參加，期待3人各自論述政見，說出對北斗的期待、施政藍圖、發展方向，對北斗鎮民說明來做一名負責任的候選人，。

楊麗香說，公辦政見發表會當天她臨時另有要事無法出席，但要講的政見已經在她的社區里鄰座談會充分說明，況且她和丈夫前鎮長李玄在的施政政績鎮民有目共睹，她認為江熊一楓不宜唱衰北斗，應該在現有基礎上力求好還要更好，對於江熊一楓邀請公開辯論，她無意參加也認為執政黨天王競相站台，選民看在眼裡心裡有數。

顏宏霖未接電話，競選團隊也未對外回應。今天北斗地方人士指出，7月29日、30日郭台銘和郭文哲先後為顏宏霖助選，聲勢大振，已參加第三次鎮長選舉的顏宏霖有加分作用，顏宏霖和競選團隊更加積極衝刺，因此無暇他顧。

彰化縣北斗鎮長補選的民進黨候選人江熊一楓，請紙風車兒童劇團表演，2千個座位全滿，讓江熊一楓團隊士氣大振。圖／江熊一楓提供
彰化縣北斗鎮長補選的民進黨候選人江熊一楓，請紙風車兒童劇團表演，2千個座位全滿，讓江熊一楓團隊士氣大振。圖／江熊一楓提供
彰化縣北斗鎮長補選的民進黨候選人江熊一楓，邀請另外兩名對手公開辯論政見。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮長補選的民進黨候選人江熊一楓，邀請另外兩名對手公開辯論政見。記者簡慧珍／攝影

江熊一楓 團隊 政見發表會

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