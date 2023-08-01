廢棄物「矽污泥」變身成籃球與瑜珈墊 讓偏鄉兒童笑了

半導體科技業生產製過程中會產生「矽污泥」，而矽品精密將其中的矽提取出來，混合其他材料，再製成300多份籃球、瑜珈墊，讓原本要丟棄的廢棄物華麗轉身，贈送給台中市7所偏鄉學校，600多位孩子開心運動、暢快流汗。

矽污泥為半導體製程中所產生的副產物，通常被視為廢棄物進行處理，半導體封裝大廠矽品精密與廠商合作，從切割研磨廢水將矽污泥中的矽提取出來，再與其他材料混合，製成籃球及瑜珈墊等運動產品，環保再利用。

矽品精密表示，相比開採取得的二氧化矽，利用廢棄矽污泥提取出的矽材料，可減少66%的碳排放，達到循環經濟與減碳目標。

且製成的籃球、瑜珈墊等運動產品具有彈性、耐磨及防滑等特色，通過SGS檢驗合格，不含塑化劑、重金屬等，符合國家安全標準。

矽品精密將這些運動產品免費提供給台中市石城國小、和平國小與彰化縣新生國小、中興國小、萬合國小、萬興國中及原斗國(中)小等7所偏鄉學校，共捐贈籃球及瑜珈墊319份，614位孩童受惠。

校方均表示，很高興能利用這些運動用品進行籃球、舞蹈、體操及伸展等運動，感謝矽品精密對環保公益的貢獻。