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清水眷村修復再利用 蔡其昌爭取2億二期修復計畫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水眷村修復再利用，立法院副院長蔡其昌爭取2億元啟動二期修復計畫，今天會勘說明。圖／蔡其昌辦公室提供
台中清水眷村修復再利用，立法院副院長蔡其昌爭取2億元啟動二期修復計畫，今天會勘說明。圖／蔡其昌辦公室提供

台中清水眷村文化園區是中部地區眷村文化保存與推廣的重要基地，2017年第一期修復工程完成後開放至今吸引許多遊客，周圍仍有大範圍眷村官舍尚未修復、建物破舊，立法院副院長蔡其昌今天邀文化部等單位現場會勘，再爭取2億多元要做二期計畫，修復完成將連結診療所區及第一期範圍，串連成完整空間活化。

立法院副院長蔡其昌今天邀集文化部文化資產局、台中市議員楊典忠、市議員王立任、台中市政府文化局、清水區公所等單位現場會勘，爭取原清水信義新村聚落建築群第二期修復再利用工程，總經費共2億1093萬元。

蔡其昌表示，此次中社遺址清水眷村文化園區二期修復改建計畫，總經費約2億1千多萬，他協助向文化部爭取1億546萬元的經費補助，清水眷村文化園區的計畫已推動超過20年，他35歲擔任立委即開始爭取至今，整體修復再利用的速度緩慢，歷任市長皆沒有下定決心、提出完整的發展策略，大刀闊斧推動計畫，所以縱然爭取到一期修復完成，至今空間使用率仍相當低，此次爭取二期計畫經費到位，明年還會有清水眷村文化園區第三期的計畫，他也會全力支持協助。

蔡其昌說，他在中央一定會盡全力爭取預算，但期盼市政府要盡快提出園區的發展策略及相關計畫，否則台中市的建設將會持續被其他城市超越，包含大家看到屏東的勝利星村修復已成為知名景點，屏東能做到、台中一定也能夠做到。期盼中市府多加油、投入更多資源，讓海線地區眷村文化得以保存、成為重要的文化觀光景點，同時也帶動地方發展。

中社里長鄭繼光說，感謝副院長蔡其昌協助爭取經費，希望未來修復工程完成後，空間能夠釋出給眷村子弟及在地協會來使用，辦理眷村相關歷史文物的常設展覽，藉此推廣更多眷村文化。

文化部文化資產局副局長粘振裕表示，清水眷村文化園區是自101年即核定為全國13處眷村文化保存計畫之一， 後續文化部就開始編列相關計畫的經費補助，此次清水眷村文化園區二期計畫提出後，副院長蔡其昌很關心，多次邀集文化部到辦公室開會爭取經費及支持，二期計畫總經費約2 億1093 萬元，文化部核定補助1億546萬元，期盼工程能早日順利完成、為眷村文化保存再利用增加新亮點。

眷村 文化部

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