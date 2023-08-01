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彰化重病夫妻攜5歲兒擠4坪房 兩張躺椅為床處境堪憐

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋與兒擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，經濟狀況不佳，又因病雪上加霜。圖／周君綾提供
彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋與兒擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，經濟狀況不佳，又因病雪上加霜。圖／周君綾提供

彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，並育有一名5歲過動男童，黃婦今年6月被檢查出罹患口腔癌第四期，原本由有糖尿病的丈夫照顧，但今年7月丈夫因工作受傷演變成蜂窩性組織炎，進醫院開刀，黃婦因病情加遽，今天中午住院化療，一家生活陷入困頓。

彰化縣議員周君綾接獲通報，今天集結多個善心團體捐善款給蕭婦。周君綾說，蕭家為社會邊緣戶，租屋在和美鐵皮屋內，每月租金3200元，只有4坪大，一家三口就躺在兩張躺椅上睡覺，原本生活還能勉強糊口，但這二個月來蕭家夫妻雙雙重病住院，黃女士被檢查出為癌末口腔癌四期，蕭先生因工地意外受傷，從小傷口開始發炎未好，7月22日突然休克送醫急救，在彰基加護病房住了5天，近期才轉入普通病房，兒子目前先送回花蓮親友家照顧。

蕭婦今天接受彰化縣玉聖社會服務關懷協會、樂善積福德、笠川甲食品有限公司劉語蓁、帝爺行善團、二林惠天堂、雅頓關懷慈善會等慈善團體捐助38000元；蕭婦謝謝大家幫忙，因還有小孩要養，自己會堅強，擔心近日孩子要回來與她團聚，會因病無法好好照顧小孩。

周君綾表示，這對夫妻住在頭前里一棟鐵皮貨櫃屋內，鐵皮屋內分租給10多戶大多是獨居老人或是弱勢邊緣戶，今年3月鐵皮屋內還有租戶發生殺人事件，環境複雜，她多次前往慰問，發現一家3口房間內堆滿回雜物，僅容2張躺椅當床睡覺，不適合養病，經了解先生因與前妻有二個小孩已成年並有收入，導致他中低收入戶申請無法通過，她已通報縣府為特殊境遇家庭，縣府社會處昨天已到院訪視，將進一步追蹤協助。

彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋與兒擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，居住環境不佳，因病陷入困頓。圖／周君綾提供
彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋與兒擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，居住環境不佳，因病陷入困頓。圖／周君綾提供
彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋與兒擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，環境不佳。圖／周君綾提供
彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋與兒擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，環境不佳。圖／周君綾提供
彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋與兒擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，因病陷入困頓，彰化縣議員周君綾（右）今集結慈善團體捐款。圖／周君綾提供
彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋與兒擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，因病陷入困頓，彰化縣議員周君綾（右）今集結慈善團體捐款。圖／周君綾提供

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