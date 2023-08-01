彰化重病夫妻攜5歲兒擠4坪房 兩張躺椅為床處境堪憐

彰化和美鎮一對蕭姓夫妻租屋擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，並育有一名5歲過動男童，黃婦今年6月被檢查出罹患口腔癌第四期，原本由有糖尿病的丈夫照顧，但今年7月丈夫因工作受傷演變成蜂窩性組織炎，進醫院開刀，黃婦因病情加遽，今天中午住院化療，一家生活陷入困頓。

彰化縣議員周君綾接獲通報，今天集結多個善心團體捐善款給蕭婦。周君綾說，蕭家為社會邊緣戶，租屋在和美鐵皮屋內，每月租金3200元，只有4坪大，一家三口就躺在兩張躺椅上睡覺，原本生活還能勉強糊口，但這二個月來蕭家夫妻雙雙重病住院，黃女士被檢查出為癌末口腔癌四期，蕭先生因工地意外受傷，從小傷口開始發炎未好，7月22日突然休克送醫急救，在彰基加護病房住了5天，近期才轉入普通病房，兒子目前先送回花蓮親友家照顧。

蕭婦今天接受彰化縣玉聖社會服務關懷協會、樂善積福德、笠川甲食品有限公司劉語蓁、帝爺行善團、二林惠天堂、雅頓關懷慈善會等慈善團體捐助38000元；蕭婦謝謝大家幫忙，因還有小孩要養，自己會堅強，擔心近日孩子要回來與她團聚，會因病無法好好照顧小孩。