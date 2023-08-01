終結彰化台化街淹水夢魘 投入近億元做雨水下水道

彰化市中庄里台化街淹水問題幾十年未能改善，彰化市公所與地方人士積極爭取，近日獲得內政部營建署編列經費補助建設「台化街雨水下水道」，第一期工程今天舉行開工典禮，未來可增加排水通量，改善淹水，公所也承諾不會影響院有台化廠區外的綠色樹牆，並規劃人行步道。

彰化市中庄里長蘇源順說，長期以來台化街居民受淹水所苦，主要是地勢低窪，再加上附近東西二圳、羅漢坑野溪匯集，大雨渠道洪水宣洩不及，造成道路側溝無法順利排水，每逢風災或豪雨即淹水為患，這次與台化彰化廠協調獲得支持進行雨水下水道工程，因廠區四周種植榕樹，是彰化市區著名的綠色樹牆，未來仍會保留，原被車輛占用的空間也會改作為人行道。

台化街雨水下水道全長約822.5公尺，起點在竹和路的台化耐隆廠，終點在中山路三段227巷口超商旁，彰化市長林世賢說，因計畫規模與所需經費龐大，分兩期計畫，第一期工程由內政部營建署先編列5600萬元補助辦理，從中山路三段台化廠區前的下游段箱涵，以及穿越中山路延伸到台化街的管涵，總長度406.5公尺；工期從8月中開始，預計300個日曆天完成。

後續營建署將再編列補助約4千萬元，辦理第二期工程，施作台化街到台化耐隆廠的箱涵 ，總長度416公尺。