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台中東區尚武段社宅離lalaport車程6分鐘 月租最低5900元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，在她任內社宅戶數可達1萬戶。 記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，在她任內社宅戶數可達1萬戶。 記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕說，在她兩屆市長任內，自訂目標將打造1萬戶社會住宅。都發局統計已完工9處2710戶、興建中12處3261戶，另有3處規劃中預計建1391戶，新增盤點4處可建2855戶，預定1萬217戶。東區尚武段8月28日起招租，明年2月入住，離三井lalaport車程6分鐘，月租5900。盧秀燕說，台中社宅租金全國最便宜。

都發局長李正偉指出，已完工的9處住宅，7處已入住，太平育賢段二期6月招租，東區尚武好宅今年7月公告。興建中的有南屯建功段今年底可完成，明年可完工的有北屯區同榮段、豐原區安康段二期、太平區永億段、西屯區國安段一期、東區東勢子段、大里區光正段、南屯區建功段3號、太平區育賢段三期；2025年可完成的有西屯區惠來段、烏日新榮和段、南屯區建功段5號。

規劃中的有東區練武段、西屯區國安段二、三期、西屯區鑫港尾段；新增盤點有東區尚武段二期、北屯區同榮段二期、大里區光正段三期、北屯圓滿好宅、北屯區洲際好宅。

李正偉說，依地段、房型不同，第一年打五折，以太平育賢段新屋為例，一房型、第一年打五折含管理費最低5000元；三房型最高1萬6700元。目前

目前新完工的東區尚武段，8月28日到9月29日招租，明年1月抽籤、2月可入住。共居房5900到6800元，一房型最高7500元、3房型租金最高1萬4500元。離三井lalaport的車程僅5到6分鐘。

盧秀燕說，台中社宅在量的方面超前，且是全國最便宜、打折最多，租金定價已比市價低，再依定價打折，第一年入住打五折、第二年六折、第三年以後均七折。

台中都發局長李正偉專案報告，指出社宅發展現況，已完工到新增盤點處，可建逾萬戶。記者陳秋雲／攝影
台中都發局長李正偉專案報告，指出社宅發展現況，已完工到新增盤點處，可建逾萬戶。記者陳秋雲／攝影

東區 盧秀燕 國安

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