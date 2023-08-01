前瞻補助預算不如高市 盧秀燕：台中人委曲心酸

對於中央前瞻預算台中市獲分配金額低於高雄市，台中市長盧秀燕今天在市政會議中為台中人表達委曲及心酸，她更表示，基於公平，盼中央不要再退回或擱置台中捷運藍線補助案。

台中市政府上午召開市政會議，盧秀燕在會議一開始即針對中央前瞻預算分配問題表示，市府要很委婉、很委曲地說明立場，根據審計部報告，前瞻預算地方補助22個縣市共5358億元，高雄市獨拿1265億元，占總經費1/4，她恭喜高雄市，中市不嫉妒，但希望每個城市都要公平分配，大家都能拿1000多億元。

盧秀燕認為，台中市人口比高雄市多，卻只獲分配228億元，是高市的1/4，6都倒數第2名，台中市人真的很委曲、很心酸。

盧秀燕舉例說，高市已有2條捷運，行政院又再核定3條，所以高市又拿到1200多億預算，反觀台中市比高雄市人口多，捷運只有1條綠線，而第2條藍線，她上任快5年，案子來來回回不斷被中央打回，要求不斷修正，不斷往上送，中央始終沒有同意。

盧秀燕表示，現在藍線計畫案還在行政院，捷運藍線總經費1615億元，自籌經費高達939億元，沒有問題，市府會負責，也依規定向中央申請補助675億元，「台中人拜託中央基於公平，給台中藍線捷運，不要退回或擱置」。