日月潭4年電撈魚虎6.6萬尾 遭質疑捉小放大...縣府反駁

日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府於夏季繁殖期展開電撈防治，今年已捕獲移除1.1萬尾，近4年間更已移除逾6.6萬尾魚虎。但近來電撈行動屢遭質疑是「捉小放大」。縣府說明，考量經費有限，且有不少民力投入移除成魚，因此以一般民眾不得執行的電撈來移除幼魚，減少族群數量，並正告呼籲釣客勿違法垂釣、電魚。

縣府指出，學名「小盾鱧」的魚虎疑遭人放生日月潭，因成魚攻擊性強、體型大，成潭區強勢外來種，夏季則是其繁殖期，體色通紅的幼魚則會在成體護幼下，集結成「魚球」成群出動獵食，不論是成體或幼體都影響日月潭生態甚鉅，為防止其繁衍擴散加劇，縣府2018年起串連當地漁會、清大研究團隊合作進行防治。

農業處表示，為移除日月潭內的魚虎，防治之初鎖定成魚，曾嘗試延繩釣、設陷阱、釣魚等，但移除速度及效率欠佳，經觀察幼魚有魚球現象，2020年首度以電器設備撈捕魚球，發現移除數量多，有助壓制族群數量，因此於每年繁殖期進行電撈防治，近4年間已移除逾6.6萬尾，含今年7月初電撈至今的1.1萬尾魚虎。

但針對魚虎球電撈防治作業，近來屢遭民眾質疑，為何不針對有繁殖能力的成魚進行移除，「捉小放大」恐降低效益；縣府表示，防治之初試行移除成魚移除，發現需耗費相當高的人力、物力，效果難以掌控，考量經費資源有限，應做最有效運用，經確認無法徹底移除魚虎後，改以減少族群數量、降低生態衝擊為目標。

農業處表示，縣府與漁會、清大團隊平時仍有派員獵捕魚虎成體，只是人力有限，且近年也有不少民眾自主投入，透過延繩釣等方式協助移除，據悉成果也不錯，考量經費有限，且有民力投入，因此以一般民眾無法執行的電器法作為主要的執行方案，多管齊下，減少並壓制其族群數量，降低魚虎對潭區生態造成影響。