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申辦書證免跑政府 南投月底推網路e櫃檯

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣政府申辦業務過去多依賴臨櫃、紙本辦理，今年數位化導入「網路e櫃檯」，將於8月31日上線。圖／南投縣政府提供
南投縣政府申辦業務過去多依賴臨櫃、紙本辦理，今年數位化導入「網路e櫃檯」，將於8月31日上線。圖／南投縣政府提供

南投縣政府申辦業務過去多依賴臨櫃、紙本辦理，民眾得配合機關上班時間，為讓申辦更便利，縣府導入「網路e櫃檯」服務，預計8月31日上線。縣府表示，將建置線上繳費系統，將地方公所納入平台，以提升申辦作業效率。

縣府指出，民眾為申請服務、書證、謄本得四處奔波，耗時費力，若遇到周末假日，行政機關沒上班甚至無法申請，為讓縣民申辦作業能更為便利，縣長許淑華上任後，要求推動數位化，也減少行政流程，增加作業效率及便民程度。

縣府運用數位發展部的「MyData個人化平台」，開發「網路e櫃檯」，針對社會福利、教育文化、地政民政、農業、稅務等不同類別，規畫22項線上申辦服務，未來民眾能在網路上一條龍進行各項申辦業務，免跑臨櫃辦理，方便省事。

南投縣計畫處表示，民眾在線上通過身分驗證及授權後，可直接自數位發展部「MyData個人化平台」下載戶籍、兵役、勞保、農保等個人書證資料，再至南投縣「網路e櫃檯」上傳申辦即可，「網路e櫃檯」預計於8月31日上線。

副縣長王瑞德說，機關進行數位轉型，能夠立即簡化跨機關取得資料及業務申辦不便，縣府也培訓第一線員工，配合e櫃檯系統上線期程，熟悉系統使用，進而探討流程優化，以利上線後提供最好的服務品質。

縣府表示，另將建置線上繳費系統，民眾可線上即時完成繳費作業，將持續把各鄉鎮市公所等單位納入線上申辦服務平台，擴大線上申辦服務範圍，並加強宣導，鼓勵縣民善加利用。

南投 數位發展部

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