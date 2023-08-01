台中人均垃圾量增加 研判與外送有關

台中垃圾處理量能減少，但人均垃圾量卻上升，2020年人均每日垃圾清運量0.34公斤，去年底達0.47公斤，2年成長近38.24%，挨批垃圾減量成效不彰。環保局表示，將研議推動垃圾費隨袋徵收，可帶動垃圾減量。

根據中市府公布的台中市自願檢視報告永續發展目標，資源回收預定2025年達60%，2022年已提前達標，不過台中市人均垃圾量近2年增加近4成，廚餘占垃圾比例逐年提高，2020年28.15%，去年達30.79%，部分社區連廚餘桶都沒有。

台中市審計處指出，中市辦理垃圾委外社區巡檢，巡檢重覆率達7成，還有部分社區3年來從未被巡檢過，資源回收站從2年前158站，去年底反降為127站，部分行政區設置回收站比例低，不利推動垃圾減量。

台中市環保局研判，人均垃圾量增加，與疫情期間叫外送、外送過度包裝有關；為推動垃圾減量，將研議推動隨袋徵收垃圾處理費；石岡區在原縣區時期就開始推動，西屯區水湳市場自發試辦。

環保局強調，議員支持市府推動垃圾費隨袋徵收，但「不要強推」，將加強宣導爭取民意；事實上垃圾費隨袋徵收後，垃圾量會減少3、4成，每月繳交垃圾費會減少，若隨水費徵收，每戶4人每年繳交1500元，改為隨袋徵收可減少到700元。

台中市從去年起，推動生廚餘強制回收，環保局將推動社區回收廚餘獎勵計畫，從源頭減少垃圾量，將舉辦說明會或駐點加強宣導垃圾減量。