焚化量能不足 台中恐爆垃圾危機

台中垃圾焚化爐量能不足，去年平均每天焚化爐缺口達232公噸，無法焚燒的垃圾暫存在掩埋場或焚化爐儲坑，2020年累計7.9萬公噸，去年底已達22.8萬公噸。審計處預估，再過2年，無法焚燒的垃圾將無處可掩埋或暫存，將引爆垃圾危機。環保局表示，將活化掩埋場，加強與民間合作，並推動現有焚化爐整改。

台中市有文山、后里及烏日共3座焚化廠，審計處指出，中市焚化廠垃圾焚化熱值超過設計值，焚化效能下降，處理缺口倍增；台中的暫存垃圾數量以倍數成長，2020年底有7.9萬公噸，去年底已增至22.8萬噸，增加187.95%。

審計處指出，去年度平均每天垃圾焚化的缺口有232公噸，公有掩埋場若繼續處理這些無法焚化的垃圾，預估2年後達飽和；到時垃圾量遽增、焚化爐量能不足、掩埋場近飽和，台中將引爆垃圾危機。

環保局長陳宏益說，台中市持續建設、管理、優化各區掩埋場，目前推動文山焚化廠整改，建設期程約4年，今年先把樹葉、巨大家具、資源回收物雜質等高熱值垃圾，不進焚化廠處理，改與民間鍋爐合作。

環保局強調，中部民營的事業廢棄物焚化廠、全國固體衍生燃料廠今年底、明年陸續啟用，可分散台中進場焚化的高熱值廢棄物，屆時需要掩埋、暫置的垃圾量減少，現有掩埋場可延長2年以上壽命。

另外，今年上半年掩埋場運出暫置的垃圾量超過2000公噸，近8年來首次將掩埋場垃圾運往焚化廠處理，當高熱值垃圾進入焚化廠，可改善垃圾暫存危機。

環保局指出，受限焚化廠設備老舊，無法全數焚化進廠垃圾，將加強檢查高熱值廢棄物，市府正規畫把文山、后里焚化爐汰舊換新，提高垃圾焚燒量能。