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豐原轉運中心引進不綁約健身房 不限時間體驗價50元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市豐原轉運中心8月1日起引進健身房，不用綁約，開幕期一周體驗價50元。圖／交通局提供
台中市豐原轉運中心8月1日起引進健身房，不用綁約，開幕期一周體驗價50元。圖／交通局提供

台中市豐原轉運中心去年9月啟用，規劃29條市區客運路線及2條國道客運路線停靠。交通局表示，轉運中心發展更多元功能，營運廠商引進主打不綁約的單次健身中心，8月1日開幕，活動期間體驗價50元。

交通局長葉昭甫說，豐原轉運中心以OT方式委由營運單位「台灣全聚德」招商，交通局要求空間規劃必須符合民眾使用需求。台灣全聚德看好近年來全台掀起健身風潮的市場，引進「Once fitness單次健身」健身中心業者進駐，8月1日開幕。

豐原轉運中心2樓「Once fitness單次健身」8月1日開幕， 8月1日到7日開放民眾單次體驗，體驗價50元，且不限體驗時間，原60分鐘。

業者也規劃臉書粉絲專頁點讚活動，符合規則民眾可參加網路抽獎，獎品有Once fitness免費會籍1年份2名、免費會籍1個月5名。

台中市停車管理處說明，豐原轉運中心附設的停車場備有209席小汽車格位、849席機車位，目前使用率約5成。

台灣全聚德表示，為擴大交通樞紐的功能性，並因應豐原轉運中心2樓原定規劃餐飲與零售商場空間，去年12月起多方招商，面臨產業市場低迷，業者進駐意願不高，因此調整策略，變身為休閒運動場域。

交通局說明，豐原轉運中心未來會持續舉辦夜市、文青等市集，7月起每周二晚間更有固定餐車小吃，民眾搭車還能迺夜市。

台中市豐原轉運中心8月1日起引進健身房，不用綁約，開幕期一周內，不限時間體驗價50元。圖／交通局提供
台中市豐原轉運中心8月1日起引進健身房，不用綁約，開幕期一周內，不限時間體驗價50元。圖／交通局提供

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