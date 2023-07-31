台中市計程車費率8月1日調整 Uber合作車隊同步實施

台中市計程車費率從8月1日起調整，新費率為起程1250公尺新台幣85元；Uber今天宣布，合作車隊也將配合政府規定從明天起實施新費率，並推出乘車大禮包優惠措施。

台中市政府交通局宣布，依「汽車運輸業客貨運運價準則」等相關法規，計程車費率可每2年檢討1次，現行計程車費率近7年未調整，因應近來相關物價、油價上漲，為合理反映計程車營運成本進行費率調整。

台中市計程車費率自8月1日起調整，新費率為起程1250公尺新台幣85元，續程每200公尺5元，延滯計時為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元。

因應台中市計程車明天起調整費率，Uber今天也宣布，合作車隊透過Uber網際網路系統（Uber App）載運也將配合政府規定落實新費率。

為協助民眾通勤省荷包，Uber表示，將與合作計程車車隊加碼推出價值千元乘車大禮包，8月1日至8月15日期間，加入Uber One會員，使用Uber App叫車並完成首趟行程後，即可獲得額外20趟50元乘車優惠，可於日後Uber App上的各種乘車選項做使用折抵。