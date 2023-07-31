影／「白爛貓」當大使 超萌進駐南投藝術旅圖展

南投鎖定時下當紅的原創角色IP潮流，針對縣內7大觀光旅遊軸線，創造專屬特色角色IP，並由知名貼圖「白爛貓」擔任旅遊大使，8月9日至9月24日於埔里福興溫泉遊客中心舉辦「南投藝術旅圖展」，親子公園也可望同步開放使用。

副縣長王瑞德指出，以創新有趣的思維行銷觀光，是縣府努力的目標，尤其是縣內7大觀光旅遊軸線，而原創角色IP蔚為潮流，喜愛族群廣泛，因此與亞洲插畫協會合作，由知名漫畫家、插畫師繪製專屬IP，並由「白爛貓」擔任旅遊大使。

透過插畫創作，「白爛貓」樂遊南投縣景點，南投7大觀光軸線更被擬人化，茶香工藝軸由畫師鄭仲圻設計俏皮可愛的茶葉少女，貼圖畫家凹司釘、微光分子、漫畫家阿姆羅、楊政諭、黃俊維、浩理斯，分別繪製八卦山休閒軸、集集鐵道軸、日月潭觀光軸、合歡星空軸、藝術溫泉軸、玉山溫泉軸等，今天辦理記者會亮相。

縣府表示，南投七大觀光軸線全成了生動有趣的角色，當紅貼圖「白爛貓」更擔任旅遊大使到南投遊玩，全部都將在「2023南投藝術旅圖展」內生動呈現，展區將有各式互動體驗，遊客能與白爛貓一起釣魚，或朝聖埔里大佛求隻幸運籤回家。

而「2023南投藝術旅圖展」將在8月9日至9月24日於埔里福興溫泉遊客中心登場，展覽期間，每位入場的遊客都可獲得「白爛貓遊南投」系列主題限量明信片，同時推出南投7大觀光軸線旅途集點活動，相關訊息可注意樂旅南投FB。