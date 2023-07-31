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中榮與李綜合醫療體系擴大合作 提供海線更佳照護

中央社／ 台中31日電

台中榮民總醫院和李綜合醫療體系今天上午簽約策略結盟擴大合作，台中榮總將派駐醫師看診，讓海線民眾免去舟車勞頓，也能得到更好的醫療照護，獲得足夠醫療資源。

李綜合醫療體系今天上午在大甲院區舉行「中榮牽手逗陣來，海線健康李負責」策略結盟合作簽約儀式；台中榮總今年初派8名醫師駐診，年底則會有30名主治醫師，更派院內醫師李旭東擔任李綜合醫療體系總院長。

台中榮總院長陳適安說，中部地區偏鄉醫療資源比其他地方缺少很多，尤其在專科醫師上比北部更缺乏，李綜合醫院位在海線，有很多急重症須立即處理，有很多病患送到中榮，因此中榮有義務幫忙。

李綜合醫療體系董事長李順安說，3個月前，陳適安指派腦腫瘤神經外科權威醫師李旭東，擔任李綜合醫療體系總院長一職，使大甲、苑裡李綜合醫院2院區更是如虎添翼。

衛福部次長王必勝出席致詞時表示，肯定兩院醫學合作，是醫學中心與地區醫院結合一個非常好的範例。

李旭東說，發現不少患者舟車勞頓從海線到市區就診，光車程來回至少90分鐘，李綜合與中榮深度策略聯盟，許多專科醫師願意到偏鄉服務，在醫療資源缺乏下，有急重症、罕症病患，皆能受到更好醫療照護。

李旭東強調，李綜合醫療體系在今年初便與中榮策略聯盟合作，現在擴大合作，建立兩院更緊密交流，也促進雙方醫療人才、技能相互支援，共同為提升海線地區醫療品質努力，希望能翻轉海線醫療。

醫師 台中榮總 醫學

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