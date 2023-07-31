台中大智路貫通史誌揭牌 盧秀燕感念拆遷戶配合

台中市政府今天舉辦大智路貫通史誌揭牌典禮，市長盧秀燕表示，感念大智慧學苑及拆遷戶的配合與付出，順利取得道路用地，創下「全台最大住商拆遷案」典範。

台中市政府表示，東區大智路打通前後站，因須拆遷大智慧學苑而懸宕10餘年，民國109年突破萬難打通，110年接續拓寬銜接武德街，讓台中火車站前後站全線貫通，為紀念這段歷史，建設局在大智北路旁設置紀念牌面並改善人行空間，於今天舉行貫通史誌揭牌典禮。

盧秀燕在會中表示，大智北路為鐵路高架後縫合前後站與帶動舊城區發展的重要道路，過去因須拆除大智慧大樓，經市府建設局團隊努力，終獲所有權人同意，109年9月順利打通。

盧秀燕指出，非常感謝民眾犧牲小我、成就大局，後續銜接武德街於110年再獲4名所有權人跟進，自行拆除建物供道路拓寬，同年10月完工，完成大智路打通最後一哩路。

盧秀燕說，受到這些所有權人無私奉獻的精神號召，市府接連幾項重大建設推動更順利，包括西屯市政路、大里、海線地區的道路打通與徵收，以及國民運動中心建設等。

為感謝這些城市英雄對市政的貢獻，盧秀燕說，市府特別在大智慧大樓原址設置藝術性紀念碑，不僅提醒市府團隊持續以細膩合理的態度處理城市建設案，也讓這次公私合作的成功案例留下紀念，並創下「全台最大住商拆遷案」典範，立下台中交通、經濟發展重要里程碑。