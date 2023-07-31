新人成家8月到10月台中登記 市府抽好禮雙重送

準新人佳音，兩人中有一方設籍在台中，今年8月1日至10月31日在台中市任一戶所辦妥結婚登記，民政局將抽出12對新人，贈送市值超過1萬4000元的「嘉義新悅花園酒店豪華禮包」；8月1日至8月20日登記成功，加碼提供6對新人石岡熱氣球免費搭乘券，不必漏夜排隊。

民政局宣告活動8月新人雙重送活動開跑，民政局長吳世瑋說，市民覓得好歸宿，市府獻上祝福。今年中特別推出期間限定「結婚登記套『住』你，台中送你好歸『宿』」活動，活動期間完成登記的新人，免登錄即可獲得抽獎機會，幸運者將享有嘉義新悅花園酒店雙人甜蜜套房一晚住宿券，還有飯店加碼主廚鍋物套餐、佐登妮絲城堡門票、咖啡兌換券及飯店XO醬禮盒等好禮，大禮包讓新人享受新婚甜蜜好時光。

台中石岡熱氣球嘉年華9月1日至9月3日連續3天舉行，石岡區公所加碼提供新人免費繫留升空體驗，8月1日至8月20日完成登記，8月21日抽出6對幸運新人，邀請新人參加9月1日熱氣球嘉年華開幕活動，搶先體驗熱氣球升空，留下浪漫回憶。

石岡區長劉素幸說，第三屆台中石岡熱氣球嘉年華，9月1日至3日在石岡區土牛運動公園登場，活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，現場排隊購票，每場限量150張。往年都要漏夜排隊，抽中體驗券的新人，不用排隊保證可免費搭乘。

除熱氣球升空體驗外，9月2日還有音樂晚會及600秒煙火秀、9月3日閉幕更加碼精彩光雕秀，歡迎民眾把握機會前往體驗，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場。