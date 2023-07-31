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「台美青棒外交」台中起跑 台灣8球隊熱血應戰美國

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「T League RGT 北美台灣一級棒」和「美國最大棒球賽事組織NCTB」合作，今於台中萬壽棒球場展開為期9天的「台美棒球交流賽」。圖／王立任提供
「T League RGT 北美台灣一級棒」和「美國最大棒球賽事組織NCTB」合作，今於台中萬壽棒球場展開為期9天的「台美棒球交流賽」。圖／王立任提供

「T League RGT 北美台灣一級棒」和「美國最大棒球賽事組織NCTB」合作，今於台中萬壽棒球場起跑，展開為期9天的「台美棒球交流賽」，與8支台灣球隊交流，周末正式舉行盃賽，共同促進台美雙方青年棒球發展。

「T League RGT 北美台灣一級棒」創辦人陳文哲指出，此次為難得為美國非國家代表隊組成的棒球隊來台交流，此次是專為訪台而組隊伍，由總教練Adam Farb領隊13位球員，實力不輸代表隊，如LLB小馬。

陳文哲提到，盼透過此次活動，台美雙方有較密集互動，而這次由民間進行台美棒球交流及草根外交，如同過去幾年邀請台灣球隊到美國交流，希望美國隊來台比賽的活動也持續進行，以實際行動支持台美運動及文化交流。

中市議員王立任表示，2018年就思考，會不會有天換美國的孩子來台交流，這此與中山國中交流賽，雙方皆視為正式賽事，非常精彩，台中有不少正在崛起的國中小棒球隊，固特別邀請沙鹿區的北勢國小，以及和平區的德芙蘭國小的小球員們觀賽，開拓在地小球員們的國際視野。

王立任指出，此次交流賽，台灣將由中山國中、西苑高中、平鎮高中、科大附中、新明國中、仁和國中、重慶國中，與NCTB總成的代表隊，展開為期9天交流賽；明早9時將在台體大對上西苑高中，相信賽程將會精彩可期。

主辦單位表示，活動由副總統辦公室、立法委員林靜儀、台中市議員王立任、台中市政府、棒協、樂天桃猿職業棒球隊、Stanley Chen、張滄彬老師、桃園市政府、不具名贊助者等協助，才得以順利進行。

中市議員王立任今於萬壽棒球場，為為期9天的「台美棒球交流賽」開球。圖／王立任提供
中市議員王立任今於萬壽棒球場，為為期9天的「台美棒球交流賽」開球。圖／王立任提供
「T League RGT 北美台灣一級棒」和「美國最大棒球賽事組織NCTB」合作，今於台中萬壽棒球場展開為期9天的「台美棒球交流賽」。圖／王立任提供
「T League RGT 北美台灣一級棒」和「美國最大棒球賽事組織NCTB」合作，今於台中萬壽棒球場展開為期9天的「台美棒球交流賽」。圖／王立任提供

美國 台中市 議員

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