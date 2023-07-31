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鼓勵新人成家 台中市8月起登記結婚可抽住宿券

中央社／ 台中31日電

台中市政府針對新人成家，致贈市民獨享「成家福袋」，民政局今天再加碼，8月起到10月底，在台中市辦妥結婚登記，且其中1名新人設籍台中者可抽住宿券，而在8月20日前登記成功者，還有機會免費搭乘熱氣球。

台中市民政局今天舉辦記者會，會中由民政局長吳世瑋宣告，8月起入籍台中結婚登記加碼送好禮，除了致贈市民獨享的「成家福袋」禮包外，還有機會抽中市價超過1萬4000元的「嘉義新悅花園酒店豪華禮包」及免費搭乘熱氣球等獎品。

民政局表示，台中市今年1到6月共有8374對新人結婚，較去年同期的8138對，增加236對，在六都中排名第2，為提升市民婚育意願，除積極健全社福、文教措施及生活機能，也祭出好禮相送祝福新人成家。

吳世瑋表示，台中市除致贈市民獨享「成家福袋」禮包外，8月起入籍台中結婚登記加碼雙重送，只要新人於8月1日到10月31日期間，在台中市任一戶政事務所辦妥結婚登記，且新人其中1人設籍台中，12對新人將有機會抽中市價超過1萬4000元的「嘉義新悅花園酒店豪華禮包」。

至於第2份好禮，吳世瑋說，台中石岡熱氣球嘉年華將於9月1日到3日登場，為鼓勵新人成家，8月1日到20日完成結婚登記、且填寫參加意願調查表的新人，將抽出6對新人參加9月1日熱氣球嘉年華開幕活動，搶先體驗熱氣球升空，留下浪漫回憶。

新人 熱氣球嘉年華 結婚

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