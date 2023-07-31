國慶焰火改地點 當地民代：改地點也應留在台中海線

今年國慶焰火原已宣布在台中梧棲漁港施放，但國防部等單位場勘發現，梧棲港周邊已有中油油槽、石化廠，連觀景台都已建三井Outlet，且漁民反映布置焰火期間禁止船隻出入將嚴重影響作業，國慶籌備委員會擬在清泉崗機場、麗寶樂園、中央公園「三擇一」，其中以中央公園中選的機率最高；海線當地台中市議員王立任表示，要改地點也應留在海線。

台中市漁船及漁民互助協會理事長陳建鈺和台中市漁民漁貨發展協會總幹事黃建廉表示，只要相關單位做好安全等配套措施，減少對漁船進出影響，為地方帶來繁榮，不會反對國慶焰火在梧棲漁港舉辦。

台中市漁船及漁民互助協會理事長陳建鈺表示，目前沒看到國慶焰火詳細規劃內容，梧棲漁港漁民也不清楚，他說只要做好配套措施，不影響周圍安全，且能帶動地方繁榮，他贊成在梧棲漁港施放焰火，但安全第一。

台中市議員王立任表示，日前公布今年國慶焰火在梧棲漁港後，當地很多旅宿業者已規劃二天一夜行程供遊客參考，當地民眾也早已邀請親友國慶當晚到海線作客欣賞焰火，現在說要改地點，基於安全考量，他尊重專業，但施放地點仍應留在海線，不要離梧棲太遠，以免讓當地人的感受落差太大，留在海線，也有助地方觀光發展。