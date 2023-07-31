申辦書證免跑縣政府 南投「網路e櫃檯」8月底上線

南投縣政府申辦業務過去多依賴臨櫃、紙本辦理，並配合機關上班時間，為讓縣民申辦更便利，今年導入「網路e櫃檯」服務，預計8月31日上線，縣府表示，後續將建置線上繳費系統，並逐步將地方公所納入平台，以提升申辦作業效率。

縣府指出，早期申辦業務多須臨櫃辦理，民眾為申請服務、書證、謄本得四處奔波，耗時費力，若遇到周末假日，行政機關沒上班甚至無法申請，為讓南投縣民申辦業務更便利，縣長許淑華上任要求推行數位化，提升效能，也減少行政流程。

為優化民眾申辦作業，縣府運用數位發展部的「MyData個人化平台」進行「網路e櫃檯」開發，針對社會福利、教育文化、地政民政、農業、稅務等不同類別，規劃22項線上申辦服務，未來民眾能在網路上一條龍進行各項申辦業務。

計畫處表示，民眾在線上通過身分驗證及授權後，可直接自數位發展部「MyData個人化平台」下載戶籍、兵役、勞保、農保等個人書證資料，取得相關資料再至南投縣「網路e櫃檯」上傳申辦即可，而「網路e櫃檯」預計於8月31日上線。

副縣長王瑞德說，機關進行數位轉型，簡化跨機關取得資料及業務申辦的不便，刻不容緩，而為配合e櫃檯上線期程，縣府日前辦理教育訓練課程，讓第一線同仁實務操作，熟悉系統使用，探討流程優化，以利上線後提供最好的服務品質。

另，縣府也將建置線上繳費系統，讓上線後民眾可即時完成繳費作業，並持續導入更多線上申辦服務，逐步將各鄉鎮市公所等單位納入申辦服務平台，擴大線上申辦服務範圍，也會辦理相關宣導讓民眾了解縣府的新服務，鼓勵縣民善加利用。