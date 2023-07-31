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南北夾攻本土登革熱拉警報 彰化雖掛零仍加強防治清容器

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
本土登革熱升溫，彰化縣長王惠美說，彰化面臨南北夾攻下，請鄉親一起加強防治，生活周遭容器要做到「巡、倒、清、刷」工作，避免病媒蚊滋生。記者林宛諭／攝影
本土登革熱升溫，彰化縣長王惠美說，彰化面臨南北夾攻下，請鄉親一起加強防治，生活周遭容器要做到「巡、倒、清、刷」工作，避免病媒蚊滋生。記者林宛諭／攝影

本土登革熱升溫，彰化縣衛生局今天在彰化市新興華社區活動中心宣導防範登革熱，彰化縣長王惠美表示，今年登革熱確診個案是近10年來最高，彰化目前還沒有本土登革熱病例，但周圍縣市都已傳出病例，在面臨南北夾攻下，要請鄉親一起加強防治，千萬要守住防線。

颱風過後，本土登革熱升溫，王惠美表示，目前從台南、雲林、高雄、台中、屏東、南投等都有確診病例，彰化面臨南北夾攻，加上這週颱風過後，確診數增加，提醒大家，面對登革熱不能掉以輕心，除了應加強進行環境清消，如有疑似症狀，要盡速就醫，並告知醫師相關活動史及接觸史。

王惠美表示，一個多月前，彰化縣衛生局及環保局等相關單位就已提前進行相關防治措施，要再提醒大家針對生活周遭容器要做到「巡、倒、清、刷」工作，能避免滋生病媒蚊，就能杜絕登革熱，民眾若爬山出遊，也要穿長袖薄外套，噴防蚊液以避免被病媒蚊叮到。

王惠美也提醒，民眾若有有疑似症狀，如有發燒38℃以上、肌肉關節痛及後眼窩痛、發燒3到4天後皮膚出紅疹等疑似症狀時，應儘速就診。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，如果民眾有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、咳嗽、流鼻水、全身骨頭痠痛等症狀時，要儘快就醫，彰化診所醫院也都動起來，協助進行篩檢。

彰化縣衛生局表示，由於感冒症狀也和登革熱症狀很像，為了加強醫療院所積極採檢通報，即日起至8月31日止，彰化縣醫療院所醫師發現居住或設籍於彰化縣民眾疑似症狀就醫，於發病3日內通報，並完成登革熱快篩及採檢程序，經中央實驗室研判為本土確診病例者，通報醫師可獲每例5千元禮券，以鼓勵醫療院所迅速通報，有助於防止疫情擴大。

本土登革熱升溫，彰化縣長王惠美（前左一)說，周圍縣市都已傳出病例，彰化面臨南北夾攻下，請鄉親一起加強防治。記者林宛諭／攝影
本土登革熱升溫，彰化縣長王惠美（前左一)說，周圍縣市都已傳出病例，彰化面臨南北夾攻下，請鄉親一起加強防治。記者林宛諭／攝影
本土登革熱升溫，彰化縣長王惠美（左三)說，周圍縣市都已傳出病例，彰化面臨南北夾攻下，請鄉親一起加強防治。記者林宛諭／攝影
本土登革熱升溫，彰化縣長王惠美（左三)說，周圍縣市都已傳出病例，彰化面臨南北夾攻下，請鄉親一起加強防治。記者林宛諭／攝影
本土登革熱升溫，彰化縣長王惠美說，彰化面臨南北夾攻下，請鄉親一起加強防治，生活周遭容器要做到「巡、倒、清、刷」工作，避免病媒蚊滋生。記者林宛諭／攝影
本土登革熱升溫，彰化縣長王惠美說，彰化面臨南北夾攻下，請鄉親一起加強防治，生活周遭容器要做到「巡、倒、清、刷」工作，避免病媒蚊滋生。記者林宛諭／攝影

登革熱

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