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台中石岡熱氣球嘉年華 9月1日起6場繫留升空體驗
想搭乘熱氣球的民眾不用遠赴台東，台中市民政局今天宣布，石岡熱氣球嘉年華將於9月1日到3日在石岡土牛運動公園登場，規劃6場熱氣球繫留升空體驗，活動前半小時售票。
台中市民政局長吳世瑋上午在記者會中表示，第3屆石岡熱氣球嘉年華，從9月1日到3日在石岡區土牛運動公園登場，活動期間共規劃6場熱氣球繫留升空體驗，想體驗的民眾可現場排隊購票，每張票500元，活動開始前半小時售票，每場限量150張。
吳世瑋指出，前2屆石岡熱氣球吸引近30萬人次到訪，今年緊接在台東熱氣球活動8月28日結束後，熱氣球團隊到台中展開連續3天共6場，而民政局為鼓勵新人結婚，8月1日到20日完成結婚登記的新人，將抽出6對免費搭乘熱氣球，也是首次新人穿婚紗在台中搭熱氣球，讓新人留下難忘回憶。
石岡區長劉素幸說明，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球定點升降，每趟搭乘時間約4到6分鐘，每趟可承載3到4人，小朋友身高110公分以上即可搭乘，每天分上、下午場，上午場為上午5時到7時30分，下午場為下午4時到6時30分。
除熱氣球升空體驗外，劉素幸指出，9月2日的水資源宣導音樂晚會，將邀請藝人施孝榮、于台煙、葉佳修、麋先生等人表演，現場還有600秒煙火秀照亮大甲溪上空；9月3日下午閉幕式還有光雕秀可觀賞。
劉素幸說，石岡擁有知名的石岡水壩、東豐自行車綠廊等豐富自然生態及景點，還可品嚐傳統美食，歡迎民眾在搭乘熱氣球之際，也可來趟山城浪漫之旅。活動期間有免費接駁車，如自行開車可停在接駁站周邊停車場，再搭接駁車到土牛國小後，步行約10到15分鐘即可抵達活動會場。
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