台中市計程車費率8月1日0時調整 Uber App合作計程車同步

台中市計程車費率8月1日起調整，Uber App 合作計程車車隊同步實施新費率。Uber 與合作計程車車隊加碼推出價值千元乘車大禮包，8月1日至8月15日期間，加入Uber One 會員，使用 Uber App 叫車並完成首趟行程後，即可獲得額外20趟50元乘車優惠，可在日後Uber App上的各種乘車選項做使用折抵。

中市府指出，因應物價及油價上漲，台中市計程車費運價自8月1日零時起調整，新費率為起程1250公尺新台幣85元，續程每200公尺5元，延滯計時為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元。

台中市目前有12家多元化計程車車隊，車輛數突破3000輛，占台中市整體計程車數量約3成5。

因應市政府公告8月1日零時起調整台中市計程車運價新規上路，合作車隊透過 Uber 網際網路系統（Uber App）載運也將配合政府規定落實新費率。另Uber 與合作計程車車隊加碼推出價值千元乘車大禮包，8月1日至8月15日期間，加入Uber One 會員，完成首趟行程後，可獲得額外20趟50元乘車優惠，可折抵日後Uber App上的各種乘車選項。