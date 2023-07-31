快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市計程車費率8月1日0時調整 Uber App合作計程車同步

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
因應台中市計程車新費率，8月1日至8月15日，加入 Uber One 會員完成首趟行程，贈送價值千元大禮包的乘車優惠。圖／Uber提供
因應台中市計程車新費率，8月1日至8月15日，加入 Uber One 會員完成首趟行程，贈送價值千元大禮包的乘車優惠。圖／Uber提供

台中市計程車費率8月1日起調整，Uber App 合作計程車車隊同步實施新費率。Uber 與合作計程車車隊加碼推出價值千元乘車大禮包，8月1日至8月15日期間，加入Uber One 會員，使用 Uber App 叫車並完成首趟行程後，即可獲得額外20趟50元乘車優惠，可在日後Uber App上的各種乘車選項做使用折抵。

中市府指出，因應物價及油價上漲，台中市計程車費運價自8月1日零時起調整，新費率為起程1250公尺新台幣85元，續程每200公尺5元，延滯計時為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元。

台中市目前有12家多元化計程車車隊，車輛數突破3000輛，占台中市整體計程車數量約3成5。

因應市政府公告8月1日零時起調整台中市計程車運價新規上路，合作車隊透過 Uber 網際網路系統（Uber App）載運也將配合政府規定落實新費率。另Uber 與合作計程車車隊加碼推出價值千元乘車大禮包，8月1日至8月15日期間，加入Uber One 會員，完成首趟行程後，可獲得額外20趟50元乘車優惠，可折抵日後Uber App上的各種乘車選項。

Uber 計程車 台中市

延伸閱讀

因應物價油價 中市計程車新費率8月1日上路

爽吃12大美食！500碗｜Uber Eats 美食市集開幕人氣旺

萬安演習台中場公布30分鐘交通措施 豐原實施：停車人必須疏散

影╱貨運、計程車駕駛不滿新法無配套 衝交通部抗議爆衝突

相關新聞

國慶焰火不在海線放了？傳改台中市區 地方嘆商機「曇花一現」

今年國慶焰火原本宣布在梧棲漁港，但傳出將更換地點，可能移師台中市區中央公園，勢必影響海線觀光商機。在地業者指出尊重專業，...

影／台中榮總和李綜合策略聯盟 滿足海線醫療需求

台中榮總和李綜合醫療體系今年初成為合作醫院，榮總陸續派專科醫師駐診大甲院區和苑裡院區，雙方全方位合作，將有更多專科醫師駐...

溪頭停車採小時計費 小型車每小時50元、當日最高180元

溪頭自然教育園區8月1日起全面改為電子化收費，台大實驗林表示，3處停車場8月15日起調整收費標準，採小時方式收費，小型車...

中市靜城專案查獲573輛噪音車 裁罰逾百萬元

台中市政府啟動靜城專案，市府環保局今天公布，今年到7月20日止，共檢驗1782輛次改裝車，已查獲573輛次違規噪音車輛，...

台中市計程車費率8月1日0時調整 Uber App合作計程車同步

台中市計程車費率8月1日起調整，Uber App 合作計程車車隊同步實施新費率。Uber 與合作計程車車隊加碼推出價值千...

電價大漲15% 中捷設置太陽能板1年省700多萬

台中捷運營運第2年旅客整體滿意度93.7%，較第一年92.7%成長1個百分點，台中市府7月26日邀專家、學者展開捷運年度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦