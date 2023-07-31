電價大漲15% 中捷設置太陽能板1年省700多萬
台中捷運營運第2年旅客整體滿意度93.7%，較第一年92.7%成長1個百分點，台中市府7月26日邀專家、學者展開捷運年度定期檢查，聽取中捷在事故後的九大精進措施。中捷虧損上看30億，有委員建議，中捷虧損提升附屬事業收入、創造場站商業價值，中捷表示因應電價大漲，中捷設太陽能板發電，一年可省700多萬電費，不無小補。
中捷年度定檢，小組由學者專家組成，今年定期檢查作業，共提出2項一般缺失改善事項、16項建議事項及8項嘉許事項。
中捷今年累積虧損上看30億元，委員針對營運效益的建議，應增加中捷形象品牌觸及率，積極拓展副業，擴大創造場站商業價值，提升附屬事業收入等。
尤其用電大戶電價調漲15％，中捷公司一年增加約800多萬的電費，對占成本5%。中捷公司因應電價上漲，設置太陽能板，一年可省下電費約7、800萬，開發絕緣手套檢測治具及烘乾系統，都讓專家肯定。
另針對場站應提高營運效益，台中市交通局表示，當初中捷高架化，場站設計原則「輕簡透」，沒有預設場站店面的空間，且沒有預留空調，餐飲業難以進駐開店。
定檢小組聽取中捷故事後九大精進作為，其中一般缺失改善事項，分別為無障礙廁所的噴水管過長需改善、興建軌道維修廠的Epoxy（環氧樹脂）地坪有部分毀損需改善，針對一般缺失改善事項，交通局將持續列管至全部改善完成。
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