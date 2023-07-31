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中市靜城專案查獲573輛噪音車 裁罰逾百萬元

中央社／ 台中31日電
台中市政府啟動靜城專案，環保局統計，累計今年至7月20日止，共檢驗1782輛次改裝車，已查獲573輛次違規噪音車輛，裁罰新台幣100萬餘元。（台中市政府提供） 中央社
台中市政府啟動靜城專案，環保局統計，累計今年至7月20日止，共檢驗1782輛次改裝車，已查獲573輛次違規噪音車輛，裁罰新台幣100萬餘元。（台中市政府提供） 中央社

台中市政府啟動靜城專案，市府環保局今天公布，今年到7月20日止，共檢驗1782輛次改裝車，已查獲573輛次違規噪音車輛，裁罰新台幣100萬餘元。

為遏止噪音車輛擾民，環保局4月啟動「靜城專案」，第一階段為期2個月執行期間，共展開18場次聯合稽查、46場次聲音照相科技執法及90家改裝車行宣導，並提前完成布設20組簡易式聲音監測站。

環保局統計，累計今年至7月20日止，共檢驗1782輛次改裝車，已查獲573輛次違規噪音車輛，裁罰100萬餘元。

環保局長陳宏益說明，第一階段靜城專案成果，部分路段及區域管制已有成效，但受限噪音車輛流竄及天候與檢測限制等因素，仍有少數噪音車輛半夜擾寧行為，為強化管制作為，自7月18日起推動「靜城專案2.0」。

陳宏益表示，「靜城專案2.0」實施改裝排氣管管制措施，只要在台中市行駛的車輛，如使用未經主管機關審驗、認證或檢驗合格的排氣管，致妨害他人生活安寧，即予以告發處分，違者可處3000元至3萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰。

環保局指出，至今年7月24日止，已通報167輛改裝排氣管噪音車輛，正辦理查證作業；將持續強化各項管制作為，同時透過中台灣聯合機制，於7月至9月暑假期間聯合各縣市，跨區域通力合作擴大稽查執法範圍，藉由各縣市同步執法，強力取締改裝噪音車輛，共同維護民眾生活安寧。

噪音 台中市

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