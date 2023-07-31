因應物價油價 中市計程車新費率8月1日上路
因應物價及油價上漲，台中市計程車費率將自8月1日起調整，新費率為起程1250公尺新台幣85元，續程每200公尺5元，延滯計時為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元。
台中市政府交通局今天表示，依「汽車運輸業客貨運運價準則」等相關法規，計程車費率可每2年檢討1次，現行計程車費率近7年未調整，因應近來相關物價、油價上漲，為合理反映計程車營運成本進行費率調整。
台中市交通局長葉昭甫表示，8月1日0時起，台中市調整計程車費率，調整後計程車運價起程85元不變，起跳里程由1500公尺調整為1250公尺，續程每200公尺5元不變，延滯時間計算基準為車速每小時5公里以下，由累計每120秒5元調整為每60秒5元。
此外，夜間11時至翌晨上午6時為夜間加成時段，每趟次加收20元，如遇跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準。
葉昭甫說，經洽詢計費表廠商改表計程車數量，計程車駕駛配合度高，大都已完成改表作業，呼籲尚未完成改表的計程車駕駛，盡速前往計費表商進行改表作業，若未在8月1日前完成修改計費表的計程車，仍須按照民國105年核定舊運價按表收費，不得超收車資。
交通局提醒，若計程車駕駛向乘客超收車資，違者經查證屬實將依公路法規定裁處9000元至9萬元罰鍰，民眾在搭車時如對計程車收費上有任何疑問可向交通局洽詢，或記下車牌號碼及搭車時間、地點等資料，以利交通局後續追查。
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