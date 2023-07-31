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彰南路大雨淹水 將改善排水

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市前天傍晚下起滂沱大雨，造成彰南路4段一帶積水嚴重，水深及膝，道路如同一條長河。圖／警方提供
彰化市前天傍晚下起滂沱大雨，造成彰南路4段一帶積水嚴重，水深及膝，道路如同一條長河。圖／警方提供

前天傍晚一場強降雨，造成彰化市彰南路4段因排水宣洩不及，形成綿延約300公尺的長河，水深及膝，影響車輛通行，還造成一名騎機車老翁跌傷。公路總局彰化工務段段長陳禎康昨天說，會與縣府及市公所會勘，研議區域排水做整體改善，避免類似狀況發生。

陳禎康說，彰化市彰南路4段小墾丁前路段，原本就是低窪地區，前天傍晚的強降雨，臨八卦山邊坡宣洩而下的水流注入箱涵，因水量太大而溢出路面，積水往東綿延約300公尺，經彰化工務段與警方現場封閉積水車道，並引導車輛通行，強降雨趨緩後，積水很快消退，才開放通行。

杜蘇芮颱風前腳才走，卡努颱風接著而來，預期也將帶來豪大雨。陳禎康說，為避免類似強降雨邊坡水流無法宣洩，未來會考量另開水路疏導，或者加大箱涵因應，工務段近日會與彰化縣政府及彰化市公所會勘，並研議區域排水做整體改善。

彰化縣政府水利資源處處長馬英傑說，據地方人士說法，此一路段20年來罕見如此嚴重淹水，主要是前天傍晚這場強降雨，3個小時半下了170毫米驚人雨量，可能造成排水宣洩不及才淹水，縣府會配合彰化工務段現勘，找出淹水原因，並在區域排水做整體改善。

市長林世賢昨晚也實地察看彰南路段積水情況時表示，過去未曾發生如此嚴重淹水，地方指出是台水公司埋設水管後才出現，會與彰化工務段會勘後，找出原因解決。

淹水 卡努颱風

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