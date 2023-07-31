中市獨老急救連線 3成未納入

台中市須社工介入的獨居老人達1019人，但僅790人裝設緊急救援守護連線系統，尚有3成未納入，其中又以國宅獨居長者比例高，市議員陳俞融盼加強訪視、提高緊急救援系統覆蓋率；社會局說明，市府在尊重長者意願下，透過緊急救援守護連線系統加強居家訪視，並與在地志工團體等單位合作關懷。

陳俞融說，台中獨居長者逐年增多，從2021年的3304人，到今年6月底成長到3559人，漲幅7%，其中有家庭、經濟、照顧等問題須社工介入者達1019人，市府雖有推出獨居長者居家安全緊急救援服務，但至今僅790人使用，另外3成獨居長者尚未納入。

陳俞融指出，先前台中市興建國民住宅35處，國宅由於歷史因素，多數長者處於獨居狀態，以北區為例，北區獨居老年人口為全台中市最高，共341人，其中北區2處國宅就有122人，占北區獨居人口3成5，顯見國宅獨居老人比率高，亟待社工人員訪視關懷。

社會局說，今年起擴大主動評估台中市目前戶籍登記為獨居的長輩，並擴展在地服務單位如集合住宅的社區管理委員會、社區照顧關懷據點，並加強列冊獨居長輩或年滿50歲以上中低收入獨居身心障礙者，免費安裝緊急救援服務系統，提高系統安裝覆蓋率。

社會局指出，針對居住安全議題，社會局提供住宅修繕補助、緊急救援系統安全回報、居家扶手補助等措施，為長輩打造安全的居住環境，並依長者意願及環境評估結果裝設居家扶手、住宅修繕及緊急救援裝置，預防居家意外。