不良行道樹種 台中逐年汰換

台中行道樹種多，但有不少落花落葉不易清理，有的造成民眾過敏，甚至影響人車安全。台中市政府表示，針對不良行道樹種，每年編列1500萬元移除，逐年汰換、補植適當喬木，每年移除上百棵，累計已移除5、6千棵。

台灣大道從靜宜大學到弘光大學的中央分隔島，紅火豔麗的木棉綿延數公里，但落花遭輾壓後影響交安，飛舞棉絮更影響視線、誘發過敏，甚至卡滿紗窗門等，引起民怨；主管機關需派人用水柱射下棉絮，或打落花苞因應。

此外，像生長快速的桃花心木，長成後枝葉茂密，遮蔭效果好，適合做行道樹，但是春天落葉掉滿地，隨風飄落街道；小葉欖仁1、2月底的掉葉也驚人；樟樹也易落葉，易感染介殼蟲；台灣欒樹則會出現「紅姬緣椿象」，牠們是與欒樹共生的族群，雖對人體無害，但常被誤認為「荔枝椿象」，引發不知情民眾驚慌。

台灣護樹協會常務理事張美惠也指出，黃花風鈴木樹蔭多、黃花盛開時也很吸睛漂亮，但有人罵他是外來種樹木，擔憂吞噬本土樹種；日本的行道樹則常見銀杏，一整排的銀杏樹超漂亮，缺點是會有臭味，種植在台灣恐怕也會被投訴。

雖然黑板樹、掌葉蘋婆等行道樹也都造成民怨且維護困難，但貿然移除也會引發抗議。

建設局表示，台中市行道樹種，皆依「台中市植樹參考手冊」等規範，並依景觀及植栽委員會建議，採適地適性選擇樹種。針對不良樹種常造成人行道及鋪面損壞，每年編1500萬元移除，逐年汰換、補植適當喬木。