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天降芒果砸壞車 中市府擬移植

聯合報／ 記者陳秋雲郭政芬／連線報導
台中市南區南和路園道旁有11株芒果樹、龍眼樹，日前發生一斤重芒果砸毀車輛大片玻璃，嚇壞車主。圖／羅廷瑋提供
台中市南區南和路園道旁有11株芒果樹、龍眼樹，日前發生一斤重芒果砸毀車輛大片玻璃，嚇壞車主。圖／羅廷瑋提供

台中市南區南和路園道旁有11株芒果樹、龍眼樹，日前發生一斤重芒果砸毀車輛大片玻璃，嚇壞車主。另南區精武路圖書館旁大王椰子樹整片葉子差點砸中路過的母嬰。市府建設局表示，每年會摘成熟果實，並負責車輛損害、協助車主提國賠，並提報移植計畫，換種合適樹種。

南區永和里市民反映，把車停在南和路園道路邊，回來時發現車輛後背車廂玻璃全毀，是顆重達一斤的芒果從天而降。市民說，如果不是芒果留在後座，還以為是磚塊砸窗造成，如後座有人，後果難設想。

市府養護工程處總工程司蔡孟奇表示，南和路園道周邊種芒果樹、龍眼樹計11株，年份已久，但並非路樹，果實成熟掉落確有公安疑慮，建設局每年定期在果實熟成前均會摘除，7月18日已完成，沒想到有漏網之魚。對於民眾受損車輛會聯繫當事人協助國賠事宜，並已與里長等人士溝通，提報南和園道果樹移植計畫，換種合適樹種。

建設局強調，果樹及大型落葉樹種配合落果期加強修剪，颱風季節前的7至9月配合防颱防災作業，防汛期間4至6月完成喬木修剪，今年累計修剪1萬6013株，降低樹木斷折風險。

修剪椰子樹 樹醫教祕訣

此外，精武路圖書館有母嬰經過時，差點被大片椰葉砸到；校園內也有不少大王椰子樹，校方常在樹幹上貼警語，潛藏危機。

對此，景觀樹醫李碧峰表示，以往在國中小協助修剪大王椰子樹，都是利用暑假，因為校園比較不會有學生，方便作業，去年他在勤益科技大學做了一整年的實驗，證明8月進行修剪，到12月都沒有落葉，如果沒有修剪的，約莫4個月後就會開始每月都有落葉現象。

李碧峰建議，大王椰子樹每年七、八月弱剪一次，去除大王椰子樹的葉鞘分生處水平角度，底下那條修剪假想範圍線的枝葉就可以剪掉。椰子樹長出新葉時，推到90度水平時，重心最重，容易突然往下垂落，可用此判斷來剪。

芒果 圖書館 車主

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