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獲交通部補助百輛 台中市電動公車將達408輛

中央社／ 台中30日電

台中市交通部核定補助百輛電動公車，市府交通局今天表示，目前全市共有308輛電動公車領牌上路，加上交通部補助的百輛，中市電動公車數量將達408輛。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，配合中央「2030市區公車全面電動化政策」，鼓勵業者針對運量較高、服務區域較多的市區客運路線，優先以電動公車服務，也獲公車業者配合力挺，預計年底前還陸續有全新電動公車上路，提升台中市綠色運輸服務，改善空氣品質，守護市民健康。

葉昭甫指出，交通局逐步提升電動公車比率，近日台中客運200路中興幹線、中台灣客運700路崇德幹線及統聯客運63路，共計新增27輛電動公車投入服務，目前全市計有308輛電動公車領牌上路，加上已獲交通部核定補助100輛電動公車，台中市電動公車數量將達408輛。

為早日達成2030年前公車改為電動公車的願景，交通局表示，將持續透過優先核予使用電動公車經營業者路權及推動幹線公車電動化等政策，積極協調客運業者一同參與交通部電動大客車補助計畫，加強汰換老舊柴油公車，並整體規劃充電場站及公車路網。

交通局指出，同時持續鼓勵業者購置新車以電動低地板公車為主，配合中央自今年起取消柴油公車購車補助，市府也逐步增加台中市電動公車的持有率及使用率，以發揮電動公車節能減碳效益。

公車 台中市 交通部

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